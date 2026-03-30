У півфіналі раунду плей-оф "синьо-жовті" поступились збірній Швеції з рахунком 1:3. Хет-трик оформив нападник Арсенала Віктор Дьокереш, повідомляє сайт УАФ.
Що підписав Шевченко?
Проте матч зі шведами став приводом для нової співпраці для Української асоціації футболу. Напередодні гри у Валенсії голова УАФ Андрій Шевченко підписав угоду із Шведським футбольним союзом.
Між асоціаціями укладено меморандум про співпрацю. Він передбачає обмін знаннями, досвідом і ресурсами у широкому спектрі напрямів. Мова про розвиток масового, жіночого та адаптивного футболу.
Швеція та Україна неодноразово зустрічалися на футбольному полі. Змагаючись одна з одною, ми водночас поділяли спільні цінності, символізовані синім і жовтим кольорами наших прапорів. Між нами є взаємна повага та тверда віра у чесну конкуренцію. Ці принципи поширилися і за межі поля, формуючи дружні відносини між нашими асоціаціями,
– заявив президент УАФ Андрій Шевченко.
Голови шведської та української асоціацій футболу підписали угоду / фото УАФ
Також асоаціації будуть обмінюватися досвідом у сфері освіти тренерів, арбітражу, цифрових інновацій та інфраструктури. Крім того, меморандум відкриває можливості для спільних турнірів, навчальних програм, благодійних проєктів і проведення товариських матчів.
Що чекає на збірну України у 2026 році?
- Збірна України провалила завдання щодо виходу на ЧС-2026. У фіналі плей-оф за путівку на Мундіаль гратимуть Швеція та Польща.
- Натомість на "синьо-жовтих" чекатиме товариський матч проти Албанії. Спаринг у Валенсії розпочнеться 31 березня о 21:45 за київським часом. Його команда проведе під керівництвом Сергія Реброва, який не оголошував про відставку за інформацією Tribuna.
- У червні на збірну чекатимуть також товариські ігри, поки інші команди готуватимуться до ЧС-2026. А вже восени Україна стартує у Лізі націй 2026 – 2027.
- Там українці гратимуть у дивізіоні В в одній групі з Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією. Також цей турнір буде частиною відбору на Євро-2028.