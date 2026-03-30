У півфіналі раунду плей-оф "синьо-жовті" поступились збірній Швеції з рахунком 1:3. Хет-трик оформив нападник Арсенала Віктор Дьокереш, повідомляє сайт УАФ.

До теми Шевченко вперше зробив заяву про майбутнє Реброва у збірній України

Що підписав Шевченко?

Проте матч зі шведами став приводом для нової співпраці для Української асоціації футболу. Напередодні гри у Валенсії голова УАФ Андрій Шевченко підписав угоду із Шведським футбольним союзом.

Між асоціаціями укладено меморандум про співпрацю. Він передбачає обмін знаннями, досвідом і ресурсами у широкому спектрі напрямів. Мова про розвиток масового, жіночого та адаптивного футболу.

Швеція та Україна неодноразово зустрічалися на футбольному полі. Змагаючись одна з одною, ми водночас поділяли спільні цінності, символізовані синім і жовтим кольорами наших прапорів. Між нами є взаємна повага та тверда віра у чесну конкуренцію. Ці принципи поширилися і за межі поля, формуючи дружні відносини між нашими асоціаціями,

– заявив президент УАФ Андрій Шевченко.



Голови шведської та української асоціацій футболу підписали угоду / фото УАФ

Також асоаціації будуть обмінюватися досвідом у сфері освіти тренерів, арбітражу, цифрових інновацій та інфраструктури. Крім того, меморандум відкриває можливості для спільних турнірів, навчальних програм, благодійних проєктів і проведення товариських матчів.

Що чекає на збірну України у 2026 році?