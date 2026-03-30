В полуфинале раунда плей-офф "сине-желтые" уступили сборной Швеции со счетом 1:3. Хет-трик оформил нападающий Арсенала Виктор Дьокереш, сообщает сайт УАФ.

Что подписал Шевченко?

Тем не менее матч со шведами стал поводом для нового сотрудничества для Украинской ассоциации футбола. Накануне игры в Валенсии глава УАФ Андрей Шевченко подписал соглашение с Шведским футбольным союзом.

Между ассоциациями заключен меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает обмен знаниями, опытом и ресурсами в широком спектре направлений. Речь о развитии массового, женского и адаптивного футбола.

Швеция и Украина неоднократно встречались на футбольном поле. Соревнуясь друг с другом, мы одновременно разделяли общие ценности, символизируемые синим и желтым цветами наших флагов. Между нами есть взаимное уважение и твердая вера в честную конкуренцию. Эти принципы распространились и за пределы поля, формируя дружеские отношения между нашими ассоциациями,

– заявил президент УАФ Андрей Шевченко.



Главы шведской и украинской ассоциаций футбола подписали соглашение / фото УАФ

Также асоациации будут обмениваться опытом в сфере образования тренеров, арбитража, цифровых инноваций и инфраструктуры. Кроме того, меморандум открывает возможности для совместных турниров, учебных программ, благотворительных проектов и проведения товарищеских матчей.

