Сборная Украины потеряла очередного важного игрока на матч против Швеции в отборе на ЧМ-2026

Сборная Украины готовится к решающим встречам в рамках отбора на ЧМ-2026. В конце марта подопечные Реброва сыграют в матчах плей-офф.

К сожалению, к решающим битвам квалификации наша команда подходит с существенными кадровыми проблемами. Теперь же стало известно об очередной потере сборной Украины, сообщает ТаТоТаке.

Кого потеряла сборная Украины?

"Сине-желтым" в мартовских матчах не сможет помочь Максим Таловеров. Футболист Сток Сити травмировал голеностопный сустав в матче Чемпионшипа против Уотфорда.

Футболист доиграл матч с травмой, после чего ему сделали МРТ. Его результаты оказались неутешительными, по прогнозам медицинского штаба "гончаров" Таловеров не сыграет уже в этом сезоне.

Таким образом, стоит ожидать, что Сергей Ребров дозаявит в сборную Украины одного из игроков из резервного списка. В него попали два центрбека Полесья Эдуард Сарапий и Сергей Чоботенко.

Справка. В текущем сезоне Таловеров провел 19 матчей в составе Сток Сити. Его команда занимает 13 место в Чемпионшипе.

Позиция центрального защитника становится наиболее проблемной для нашей команды в марте. Ранее из-за травмы сухожилия вылетел капитан сборной Николай Матвиенко.

Также из-за травм "сине-желтым" не смогут помочь Арсений Батагов и Тарас Михавко. Также сборная Украины потеряла на стыковые матчи Артема Довбыка и Александра Зинченко.

