Роналду опубликовал совместные фото с Усиком: пост звезды футбола набрал 3 миллиона лайков
Чемпион мира по боксу Александр Усик посетил тренировку Аль-Насра, за который выступает Криштиану Роналду. Звезды футбола и бокса обменялись презентами и пообщались.
Первым сообщил о встрече Александр Усик. Он выразил свое восхищение легендарным футболистом и подарил именную футболку Полесья со своим автографом, пишет 24 Канал.
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Что написал Роналду о встрече с Усиком
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" тоже не остался в стороне. Звезда саудовского Аль-Насра и сборной Португалии опубликовал совместные фото с Усиком.
Рад снова видеть тебя, чемпион,
– написал Роналду.
Роналду вместе с Усиком / фото из инстаграма футболиста
Пост Роналду набрав почти три миллиона лайков. Комментарии под публикацией оставили футбольный клуб Полесье, известный спортивный журналист и телеведущий Александр Денисов и сам Александр Усик.
Усик в Эр-Рияде
- Напомним, что Александр Усик в Эр-Рияде посетил грандиозный вечер бокса, который организовал Турки Аль аш-Шейх. Украинец лично вручил Агиту Кабаелу временный пояс WBC за победу над Чжаном Чжилеем.
- Александр в компании с Энтони Джошуа наблюдал за боем Паркер – Баколе. Оба боксеры были шокированы нокаутирующим ударом новозеландца.
- Кстати, Усик назвал фамилию своего следующего соперника. Украинец планирует провести новый бой за абсолют.