Украинец планирует свой следующий поединок провести против Деонтея Уайлдера. Своими ожиданиями от этого противостояния поделился известный эксперт Гарет Дэвис, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

Что сказал Дэвис о бое Усик – Уайлдер?

Британец считает, что в этой битве будет явный фаворит. Он высоко оценил шансы Александра одержать очередную для себя победу.

По его мнению, украинский чемпион будет крайне неудобным соперником для американца. Он прогнозирует, что их поединок не продлится всю регламентированную дистанцию.

Мне нравится этот бой для Усика, но совсем не нравится для Уайлдера. Я считаю, что Усик будет для него слишком сложным и остановит его в течение пяти-шести раундов,

– заявил Дэвис.

Специалист добавил, что этот бой еще улучшит боксерское наследие Усика. Он также спрогнозировал, кто после этого может стать соперником украинца.

"Битва с Уайлдером завершает ему эпоху. А если он еще побьет Фабио Уордли и Мозеса Итауму... Он побил Дюбуа, Джошуа, Фьюри. Если он побьет Уайлдера, он завершит эту эру. Я не знаю, останется ли он достаточно долго, чтобы подраться с Мозесом, но если он останется до 41, то в конце будет бой с Мозесом", – считает эксперт.

Что известно о бое Усик – Уайлдер?

Александр после победы над Дюбуа держал информационную тишину относительно своих планов. Он ее прервал во время интервью Boxing King Media в конце осени, заявив, что для него приоритетным соперником является именно звездный американский панчер.

В команде Уайлдера сразу отреагировали на эту информацию и заявили, что им интересно такое развитие событий. Стороны уже ведут переговоры об организации битвы.

Ожидается, что она состоится ориентировочно в конце весны в США. На ее кону будет стоять чемпионский титул WBC.

Что известно о карьере Уайлдера?