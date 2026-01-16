Українець планує свій наступний поєдинок провести проти Деонтея Вайлдера. Своїми очікуваннями від цього протистояння поділився відомий експерт Гарет Девіс, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

Що сказав Девіс про бій Усик – Вайлдер?

Британець вважає, що в цій битві буде явний фаворит. Він високо оцінив шанси Олександра здобути чергову для себе перемогу.

На його думку, український чемпіон буде вкрай незручним суперником для американця. Він прогнозує, що їх поєдинок не триватиме всю регламентовану дистанцію.

Мені подобається цей бій для Усика, але зовсім не подобається для Вайлдера. Я вважаю, що Усик буде для нього надто складним і зупинить його впродовж п'яти-шести раундів,

– заявив Девіс.

Фахівець додав, що цей бій ще покращить боксерську спадщину Усика. Він також спрогнозував, хто після цього може стати суперником українця.

"Битва з Вайлдером завершує йому епоху. А якщо він ще поб'є Фабіо Вордлі та Мозеса Ітауму... Він побив Дюбуа, Джошуа, Ф'юрі. Якщо він поб'є Уайлдера, він завершить цю еру. Я не знаю, чи залишиться він досить довго, щоб побитися з Мозесом, але якщо він залишиться до 41, то в кінці буде бій із Мозесом", – вважає експерт.

Що відомо про бій Усик – Вайлдер?

Олександр після перемоги над Дюбуа тримав інформаційну тишу щодо своїх планів. Він її перервав під час інтерв'ю Boxing King Media наприкінці осені, заявивши, що для нього пріоритетним суперником є саме зірковий американський панчер.

У команді Вайлдера одразу відреагували на цю інформацію та заявили, що їм цікавий такий розвиток подій. Сторони вже ведуть перемовини про організацію битви.

Очікується, що вона відбудеться орієнтовно наприкінці весни у США. На її кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Що відомо про кар'єру Вайлдера?