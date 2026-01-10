Как Ванат и Цыганков за Жирону?

  • Победа над Осасуной стала для Жироны третьей в четырех последних матчах. Она позволила каталонцам подняться на 12 место в турнирной таблице Ла Лиги.
  • Цыганков выступает за Жирону с января 2023 года и помогал команде брать "бронзу" Ла Лиги в сезоне 2023-2024. В текущей кампании Виктор оформил 5 голов и два ассиста в 13-ти матчах.
  • Ванат перебрался в Жирону в конце августа 2025 года. Динамо получило около 15 миллионов евро за форварда, который сразу стал основным в испанской команде.
  • Украинец оправдывает доверие тренера, забив 6 голов в 18-ти встречах. К слову, Цыганков может покинуть Жирону уже этим летом.