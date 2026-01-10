В чемпионате Испании на днях проходят матчи 19 тура Ла Лиги сезона 2025 –2026. Уже традиционно внимание украинцев приковано к каталонской Жироне.

Именно в составе "красно-белых" выступают аж три футболиста из Украины. В отчетном туре Жирона принимала середняка Ла Лиги Осасуну, сообщает 24 Канал.

Как Ванат принес победу Жироне?

Неделю назад Жирона победила Мальорку благодаря голам Цыганкова и Ваната. Поэтому неудивительно, что оба экс-игрока Динамо сохранили места в основе каталонской команды.

В свою очередь вратарь Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных. В целом же дуэт украинских нападающих становится главным ударным оружием каталонцев.

Последние четыре гола Жироны были именно на счету Владислава и Виктора. И в матче против Осасуны эта приятная для украинцев серия продолжилась.

Жирона – Осасуна 1:0

Гол: Ванат, 44.

Судьбу матча решил единственный гол перед перерывом, который на свой счет записал Ванат. Нападающий откликнулся на прострел Морено с фланга и элегантно пяткой отправил мяч в сетку.

В целом же Владислав отыграл 88 минут. После перерыва Ванат забил второй раз, но этот гол отменили из-за офсайда после просмотра VAR. В свою очередь Цыганков провел на поле все игровое время.

Обзор матча Жирона – Осасуна: смотреть видео