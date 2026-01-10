Як Ванат та Циганков за Жирону?

  • Перемога над Осасуною стала для Жирони третьою в чотирьох останніх матчах. Вона дозволила каталонцям піднятися на 12 місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

  • Циганков виступає за Жирону з січня 2023 року та допомагав команді брати "бронзу" Ла Ліги у сезоні 2023-2024. У поточній кампанії Віктор оформив 5 голів та два асисти у 13-ти матчах.

  • Ванат перебрався в Жирону наприкінці серпня 2025 року. Динамо отримало близько 15 мільйонів євро за форварда, який одразу став основним у іспанській команді.

  • Українець виправдовує довіру тренера, забивши 6 голів у 18-ти зустрічах. До слова, Циганков може залишити Жирону вже цього літа.