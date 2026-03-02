Лидер сборной Украины Владислав Ванат забил девятый гол в чемпионате Испании: как сыграла Жирона

В чемпионате Испании 2025 – 2026 состоялись матчи 26 тура. Внимание украинцев было приковано к матчу с участием Жироны, где выступают трое украинцев.

Команда Мичела принимала одного из претендентов на еврокубки Сельту. Уже традиционно в старте Жироны вышли Владислав Ванат и Виктор Цыганков, сообщает 24 Канал.

Как Ванат забил Сельте?

Первый сильно начал в 2026 году, оформив 5 голов и один ассист в девяти матчах. К счастью, в игре против Сельты Владислав продолжи свою феерию.

Уже в середине первого тайма Жирона удачно разыграла угловой. Витсель сбросил головой на Ваната, который в упор расстрелял ворота Сельты.

Ванат отличился в матче против Сельты: смотреть видео

Для украинца это уже девятый гол в чемпионате Испании в этом сезоне. К сожалению, Жироне не удалось удержать победу над гостями из Виго, ведь во втором тайме Хутгла установил паритет.

А ближе к завершению матча Витор Рейс оформил автогол и подарил Сельте победу (1:2). Цыганков отыграл весь матч, тогда как Ванат был заменен на 73-й минуте. каталонский клуб занимает 12 место в чемпионате.

Как Ванат и Цыганков проводят сезон?