Не Украина: где на самом деле родились братья Кличко

Виталий и Владимир Кличко своими достижениями на ринге прославляли Украину. Но на самом деле оба родились далеко за пределами территории государства, чей гимн потом будет звучать перед каждым их чемпионским поединком.

Семья Кличко вынуждена была время от времени менять место жительства из-за специфики работы отца боксеров – сначала полковника авиации центральной группы войск советской армии, впоследствии военного дипломата. Поэтому Виталий и Владимир свой жизненный путь начали не в Украине и даже имеют разные малые родины, пишет 24 Канал.

Где на самом деле родились братья Кличко?

Как отмечает Википедия, в 1971 году, когда на свет появился старший из братьев Виталий, его отец Владимир проходил службу в Киргизской ССР. Будущий спортсмен и политик родился в селе Беловодское Чуйской области, в 43 километрах от столицы республики Бишкека.

Пять лет спустя семья Кличко уже была дислоцирована в Казахстане. Владимир Кличко, названный в честь отца, увидел свет в городе Семей, который тогда носил название Семипалатинск.

После республик Средней Азии служба заставила семью пожить еще некоторое время в Праге. В Украину Кличко перебрались в 1985 году, а Владимир Кличко-старший годом позже участвовал в ликвидации Чернобыльской катастрофы.

Что братья Кличко говорили о своем происхождении?

В подкасте на ютуб-канале журнала Ring Владимира Кличко как-то спросили о том, как случилось, что он один из самых известных украинцев в мире, но родился не в родной стране.

Тогда была советская империя. Казахстан и многие другие республики были ее частью, и я там родился и пошел в первый класс. Но я коренной украинец, мой отец украинец Хоть и родился в Казахстане, но в душе украинец. Видимо, по миру в целом где-то 75 миллионов украинцев. Мы построили Канаду, есть большие диаспоры в США и по всему миру. Сейчас мы боремся за нашу жизнь, нашу независимость и демократию,

– ответил Кличко.

