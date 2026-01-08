Не Україна: де насправді народилися брати Клички

Віталій та Володимир Клички своїми досягненнями на рингу прославляли Україну. Але насправді обидва народилися далеко за межами території держави, чий гімн потім лунатиме перед кожним їхнім чемпіонським поєдинком.

Родина Кличків змушена була час від часу змінювати місце проживання через специфіку роботи батька боксерів – спершу полковника авіації центральної групи військ радянської армії, згодом військового дипломата. Тож Віталій і Володимир свій життєвий шлях розпочали не в Україні і навіть мають різні малі батьківщини, пише 24 Канал.

Де насправді народилися брати Клички?

Як зазначає Вікіпедія, у 1971 році, коли на світ з'явився старший з братів Віталій, його батько Володимир проходив службу у Киргизькій РСР. Майбутній спортсмен та політик народився у селі Біловодське Чуйської області, у 43 кілометрах від столиці республіки Бішкека.

П'ять років потому родина Кличків вже була дислокована у Казахстані. Володимир Кличко, названий на честь батька, побачив світ у міста Семей, яке тоді носило назву Семипалатинськ.

Після республік Середньої Азії служба змусила родину пожити ще певний час у Празі. До України Клички перебралися у 1985 році, а Володимир Кличко-старший роком пізніше брав участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи.

Що брати Клички говорили про своє походження?

В подкасті на ютуб-каналі журналу Ring Володимира Кличка якось запитали про те, як сталося, що він один з найвідоміших українців у світі, але народився не в рідній країні.

Тоді була радянська імперія. Казахстан і багато інших республік були її частиною, і я там народився і пішов у перший клас. Але я корінний українець, мій батько українець. Хоч я і народився в Казахстані, але в душі українець. Мабуть, по світу загалом десь 75 мільйонів українців. Ми збудували Канаду, є великі діаспори в США і по всьому світу. Зараз ми боремося за наше життя, нашу незалежність і демократію,

– відповів Кличко.

Чим зараз займаються брати Клички?