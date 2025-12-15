Он ушел в мир иной в возрасте 77 лет. О трагическом известии в своем инстаграме сообщила украинская биатлонистка Елена Городная, информирует 24 Канал.

Читайте также Результаты гонок второго этапа Кубка мира по биатлону сезона-2025/2026 в Хохфильцене

Что известно о Владимире Бутко?

Владимир Петрович родился в 1948 году в селе Ризино Черкасской области. Учился в Тернопольском педагогическом институте на факультете физической культуры и имел специализацию лыжные гонки и биатлон.

Имел большой опыт работы и большую часть своей жизни посвятил биатлону. Он работал и со сборными Украины, в частности, в 2013 году тренировал наших спортсменов на Кубке IBU.



Умер Владимир Бутко / Скриншот из сторис Елены Городной

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Бутко. Вечная память выдающемуся тренеру…

Достижения и признание Владимира Бутко в биатлоне

Заслуженный тренер Украины (1998) и заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (2000).

С 2002 года был тренером по биатлону физкультурно-спортивного общества "Колос".

В 2024 году получил стипендию Кабинета Министров Украины за свою профессиональную деятельность.

Входил в сборные команды по лыжным гонкам и биатлону. Подготовил двух мастеров спорта международного класса.

Отметим, что это не первая большая потеря для биатлонного сообщества Украины за последние годы. В сентябре 2023 года умер выдающийся тренер нашей сборной Василий Карленко.

Что известно о спортивных потерях Украины в декабре 2025 года?