Він пішов у засвіти у віці 77 років. Про трагічну звістку у своєму інстаграмі повідомила українська біатлоністка Олена Городна, інформує 24 Канал.

Що відомо про Володимири Бутка?

Володимир Петрович народився 1948 року в селі Ризине Черкаської області. Навчався в Тернопільському педагогічному інституті на факультеті фізичної культури й мав спеціалізацію лижні гонки та біатлон.

Мав великий досвід роботи та більшу частину свого життя присвятив біатлону. Він працював і зі збірними України, зокрема, у 2013 році тренував наших спортсменів на Кубку IBU.



Помер Володимир Бутко / Скриншот зі сторіс Олени Городної

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Володимира Бутка. Вічна пам'ять видатному тренеру…

Здобутки та визнання Володимира Бутка в біатлоні

Заслужений тренер України (1998) та заслужений працівник фізичної культури та спорту України (2000).

З 2002 року був тренером з біатлону фізкультурно-спортивного товариства "Колос".

У 2024 році отримав стипендію Кабінету Міністрів України за свою професійну діяльність.

Входив до збірних команд з лижних гонок і біатлону. Підготував двох майстрів спорту міжнародного класу.

Зазначимо, що це не перша велика втрата для біатлонної спільноти України за останні роки. У вересні 2023 року помер видатний тренер нашої збірної Василь Карленко.

