Умер заслуженный тренер Украины по биатлону Владимир Бутко
- Умер заслуженный тренер Украины по биатлону Владимир Бутко в возрасте 77 лет.
- Владимир Бутко был известен своими достижениями в биатлоне, получил звание заслуженного тренера Украины в 1998 году и готовил мастеров спорта международного класса.
В понедельник, 15 декабря, спортивное сообщество Украины всколыхнула печальная новость. Перестало биться сердце Владимира Бутко.
Он ушел в мир иной в возрасте 77 лет. О трагическом известии в своем инстаграме сообщила украинская биатлонистка Елена Городная, информирует 24 Канал.
Что известно о Владимире Бутко?
Владимир Петрович родился в 1948 году в селе Ризино Черкасской области. Учился в Тернопольском педагогическом институте на факультете физической культуры и имел специализацию лыжные гонки и биатлон.
Имел большой опыт работы и большую часть своей жизни посвятил биатлону. Он работал и со сборными Украины, в частности, в 2013 году тренировал наших спортсменов на Кубке IBU.
Умер Владимир Бутко / Скриншот из сторис Елены Городной
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Бутко. Вечная память выдающемуся тренеру…
Достижения и признание Владимира Бутко в биатлоне
- Заслуженный тренер Украины (1998) и заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (2000).
- С 2002 года был тренером по биатлону физкультурно-спортивного общества "Колос".
- В 2024 году получил стипендию Кабинета Министров Украины за свою профессиональную деятельность.
- Входил в сборные команды по лыжным гонкам и биатлону. Подготовил двух мастеров спорта международного класса.
Отметим, что это не первая большая потеря для биатлонного сообщества Украины за последние годы. В сентябре 2023 года умер выдающийся тренер нашей сборной Василий Карленко.
Что известно о спортивных потерях Украины в декабре 2025 года?
1 декабря перестало биться сердце легендарного футболиста киевского Динамо Владимира Мунтяна.
Отошел в вечность украинский боксер Виктор Мирошниченко, который становился серебряным призером Олимпийских игр-1980.
В 37 лет неожиданно скончался известный боксер Богдан Процишин, который стал звездой реалити-шоу "Ты чемпион".
Также в этом месяце оборвалась жизнь футбольных тренеров Владимира Сысенко и Валентина Луценко. К сожалению, это даже не полный список.