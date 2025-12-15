Помер заслужений тренер України з біатлону Володимир Бутко
- Помер заслужений тренер України з біатлону Володимир Бутко у віці 77 років.
- Володимир Бутко був відомий своїми досягненнями в біатлоні, отримав звання заслуженого тренера України у 1998 році та готував майстрів спорту міжнародного класу.
У понеділок, 15 грудня, спортивну спільноту України сколихнула сумна новина. Перестало битися серце Володимира Бутка.
Він пішов у засвіти у віці 77 років. Про трагічну звістку у своєму інстаграмі повідомила українська біатлоністка Олена Городна, інформує 24 Канал.
Читайте також Результати гонок другого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2025/2026 у Гохфільцені
Що відомо про Володимири Бутка?
Володимир Петрович народився 1948 року в селі Ризине Черкаської області. Навчався в Тернопільському педагогічному інституті на факультеті фізичної культури й мав спеціалізацію лижні гонки та біатлон.
Мав великий досвід роботи та більшу частину свого життя присвятив біатлону. Він працював і зі збірними України, зокрема, у 2013 році тренував наших спортсменів на Кубку IBU.
Помер Володимир Бутко / Скриншот зі сторіс Олени Городної
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Володимира Бутка. Вічна пам'ять видатному тренеру…
Здобутки та визнання Володимира Бутка в біатлоні
- Заслужений тренер України (1998) та заслужений працівник фізичної культури та спорту України (2000).
- З 2002 року був тренером з біатлону фізкультурно-спортивного товариства "Колос".
- У 2024 році отримав стипендію Кабінету Міністрів України за свою професійну діяльність.
- Входив до збірних команд з лижних гонок і біатлону. Підготував двох майстрів спорту міжнародного класу.
Зазначимо, що це не перша велика втрата для біатлонної спільноти України за останні роки. У вересні 2023 року помер видатний тренер нашої збірної Василь Карленко.
Що відомо про спортивні втрати України у грудні 2025 року?
1 грудня перестало битися серце легендарного футболіста київського Динамо Володимира Мунтяна.
Відійшов у вічність український боксер Віктор Мірошніченко, який ставав срібним призером Олімпійських ігор-1980.
У 37 років несподівано помер відомий боксер Богдан Процишин, який став зіркою реаліті-шоу "Ти чемпіон".
Також у цьому місяці обірвалося життя футбольних тренерів Володимира Сисенка та Валентина Луценка. На жаль, це навіть не повний список.