Скандальный легионер Динамо не планирует возвращаться в Украину: игрок отказывается играть за киевлян

Румынский нападающий Владислав Бленуце продолжает разочаровывать фанатов Динамо. Игрок стоил киевлянам около 2 миллионов евро, но так и не проявил свои сильнейшие качества.

Из-за неудач в Киеве Владислав имеет желание покинуть Динамо. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Monitorulcj, Бленуце точно не вернется в расположение украинского клуба зимой.

По теме ФИФА не позволяет: скандальный новичок Динамо желает как можно быстрее сменить клуб

Будет ли Бленуце в Динамо?

Румынские СМИ отмечают, что нападающий разочаровался в "бело-синих" и ищет себе новую команду. Владислав разочарован отсутствием доверия к нему со стороны нового тренерского штаба.

Сейчас Бленуце проигрывает конкуренцию Эдуардо Герреро и Матвею Пономаренко. В последних 10-ти матчах Динамо игрок лишь дважды вышел на поле.

Кроме того, румын не нашел общего языка с фанатами клуба. Ультрас не простили Владиславу старые посты в тикток, где футболист ставил лайки под постами с российским контекстом.

Как Бленуце попал в скандал?