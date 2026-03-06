Россия встала на защиту Бубки: Гераскевич сделал новое заявление о беглом герое-беглеце
- Владислав Гераскевич подал петицию в Кабинет Министров с требованием ввести санкции против Сергея Бубки и лишить его звания Героя Украины из-за его действий, которые вызывают беспокойство.
- Бубка способствовал возвращению российских спортсменов на международные соревнования и имеет бизнес на оккупированных территориях, о чем сообщило расследование Bihus.Info.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич продолжает отстаивать справедливость в деле Сергея Бубки. На этот раз он вспомнил о петиции и обоснованиях, из-за которых Бубку предлагает лишить звания Героя Украины.
Россия активно стала на защиту Сергея Бубки, хотя претензии к нему связаны не с событиями 30-летней давности, а с его нынешними действиями. Поделился видео-обращением Гераскевич.
Как Гераскевич аргументировал свое мнение относительно Бубки?
В период, когда Украина ведет борьбу за свое существование, действия Бубки, что могут свидетельствовать о поддержке агрессора, вызывают серьезное беспокойство.
Такие поступки могут расцениваться как нарушение украинского законодательства и стать основанием для лишения государственных наград.
В российских пропагандистских новостных эфирах также обратили внимание на эту тему. Как и большинство украинцев, которые поддерживают Бубку, они подчеркивают его значительные достижения как спортсмена.
Гераскевич отметил, что к его спортивной карьере он не имеет никаких претензий – вопросы возникают лишь относительно того, что происходит сейчас.
Также напомнил о главных причинах своей позиции относительно Бубки:
- Бубка сыграл важную роль в возвращении российских спортсменов на международные соревнования, в частности на Олимпийские игры среди ветеранов, где присутствовали российские флаги, и никаких санкций к ним применены не были.
- Бывший легкоатлет имеет бизнес на оккупированных территориях – об этом стало известно после расследования Bihus.Info.
Что известно о петиции о санкциях против Бубки?
- Гераскевич зарегистрировал петицию в Кабинет Министров с требованием ввести санкции против члена Международного олимпийского комитета Сергея Бубки и лишить его звания Героя Украины.
- Во время выступления в Верховной Раде Украины он отметил, что в условиях полномасштабной войны звание Героя Украины должно оставаться символом высокого уважения к тем, кто защищает государство.
- По украинскому законодательству, звание Героя можно лишить только через приговор суда или решение СНБО, которых пока нет, поэтому его звание остается действительным.