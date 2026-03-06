Украинский скелетонист Владислав Гераскевич продолжает отстаивать справедливость в деле Сергея Бубки. На этот раз он вспомнил о петиции и обоснованиях, из-за которых Бубку предлагает лишить звания Героя Украины.

Россия активно стала на защиту Сергея Бубки, хотя претензии к нему связаны не с событиями 30-летней давности, а с его нынешними действиями. Поделился видео-обращением Гераскевич.

Смотрите также "Я сделал свой выбор": Бубка выдал громкое заявление относительно обвинений в поддержке России

Как Гераскевич аргументировал свое мнение относительно Бубки?

В период, когда Украина ведет борьбу за свое существование, действия Бубки, что могут свидетельствовать о поддержке агрессора, вызывают серьезное беспокойство.

Такие поступки могут расцениваться как нарушение украинского законодательства и стать основанием для лишения государственных наград.

В российских пропагандистских новостных эфирах также обратили внимание на эту тему. Как и большинство украинцев, которые поддерживают Бубку, они подчеркивают его значительные достижения как спортсмена.

Гераскевич отметил, что к его спортивной карьере он не имеет никаких претензий – вопросы возникают лишь относительно того, что происходит сейчас.

Также напомнил о главных причинах своей позиции относительно Бубки:

Бубка сыграл важную роль в возвращении российских спортсменов на международные соревнования, в частности на Олимпийские игры среди ветеранов, где присутствовали российские флаги, и никаких санкций к ним применены не были.

Бывший легкоатлет имеет бизнес на оккупированных территориях – об этом стало известно после расследования Bihus.Info.

Что известно о петиции о санкциях против Бубки?