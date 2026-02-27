"Кто ты такой по сравнению с легендой?": жена Бущана набросилась на Гераскевича из-за Бубки

Жена голкипера Полесья Виктория резко ответила на призыв лишить Сергея Бубку звания Героя Украины. Она обратилась к скелетонисту Владиславу Гераскевичу.

Избранница Георгия Бущана взорвалась в соцсетях из-за заявления Гераскевича, который призвал лишить рекордсмена мира по прыжкам с шестом звания Героя Украины. Ряд известных спортсменов также выступили в поддержку Бубки, передает 24 Канал.

Что сказала жена Бущана?

В своем инстаграме жена голкипера Полесья обрушилась с критикой в адрес Гераскевича, назвав его "еще одним Шариковым" и высмеяв его инициативу.

Кто ты такой по сравнению с легендой – Сергеем Бубкой? Олимпийский чемпион, 6 титулов чемпиона мира, 35 мировых рекордов. Владислав Гераскевич – мировых рекордов 0! Ну так, лишить Героя Украины Сергея Бубку и отдать тебе. Знать не знала, кто это такой, и лучше бы не знала. Е#####ь совсем уже",

– написала она.

Поддержка Бубки со стороны известных украинцев

Не только жена Бущана вступила в дискуссию. На призыв Гераскевича также отреагировали другие известные личности.

Екатерина Усик, жена чемпиона мира Александра Усика, обратилась к украинцам с призывом "опомниться" и ценить спортивные достижения Бубки, а также отметила его помощь раненым бойцам ВСУ.

Легендарный боксер Василий Ломаченко опубликовал фотографию с Бубкой и высказался в поддержку представителя МОК.

Бывшая чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова публично поддержала Сергея Бубку на фоне дискуссий о лишении его звания Героя Украины.

Что известно о Сергее Бубке?