Моуринью принял неожиданное решение после супергола Трубина Реалу: покинет ли Жозе Бенфику
- Моуринью может покинуть Бенфику летом и возглавить новую команду.
- Интерес к португальцу проявляет мадридский Реал.
Португальская Бенфика стала главным ньюсмейкером последнего тура Лиги чемпионов. Подопечные Моуринью переиграли мадридский Реал со счетом 4:2.
Это позволило "орлам" квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов. Интересно, что после матча появились неожиданные слухи о наставнике Бенфики Жозе Моуринью, сообщает РБ Спорт.
Уйдет ли Моуринью из Бенфики?
Контракт тренера с лиссабонцами рассчитан до 2027 года. Однако уже летом Моуринью готов будет покинуть клуб ради более амбициозной цели.
Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что в услугах Жозе заинтересован мадридский Реал. Клуб поставил кандидатуру Моуринью в приоритет после его победы над мадридцами с Бенфикой.
Сейчас снова активизировались слухи о назначении Жозе в Реал. Считаю, такой сценарий вполне реальным. В Бенфике португалец задержится лишь на один сезон. Сейчас проводятся переговоры по поводу его приглашения в Мадрид. Пока он не готов дать окончательный ответ, но летом существует большая вероятность перехода,
– отметил Барбоза.
Кто возглавит Реал?
В свою очередь инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что не Моуринью является главным фаворитом для Реала на должность следующего тренера. По его информации, мадридцы заинтересованы в приглашении Унаи Эмери или Юргена Клоппа.
К слову. Жозе Моуринью уже возглавлял мадридский Реал с 2010 по 2013 годы. Португальцу удалось выиграть с "бланкос" по одному трофею в Ла Лиге, а также Кубке и Суперкубке Испании.
Напомним, что в начале января Хаби Алонсо покинул Реал после всего лишь полгода работы с клубом. Сейчас командой руководит Альваро Арбелоа, у которого контракт до завершения текущего сезона.
Сейчас "бланкос" занимают второе место в Ла Лиге, отставая от Барселоны лишь на один балл. В Лиге чемпионов клуб занял 9 место в турнирной таблице и вынужден будет играть в 1/16 финала.
Как Трубин стал героем Бенфики?
- Португальцы были близки к вылету из Лиги чемпионов. "Орлы" выигрывали у Реала 3:2 в последнем туре, но этого было недостаточно для попадания в топ-24.
- Бенфике надо было забивать четвертый мяч, чтобы подняться в зону плей-офф. Его "орлы" забили аж на 90+8 минуте и автором гола стал украинец Анатолий Трубин.
- Вратарь удачно подключился в штрафную площадку Реала и головой замкнул навес со стандарта. Трубин стал пятым вратарем в истории Лиги чемпионов, который отметился забитым мячом.
- В этом сезоне Анатолий демонстрирует впечатляющую форму – 17 клиншитов в 33-х матчах. Его Бенфика до сих пор не проигрывает в чемпионате Португалии, но при этом занимает лишь третью строчку.