На щастя, Сили оборони України роблять їх популяцію меншою на нашій землі. Напередодні, зокрема, наші воїни ліквідували Руслана Пулатова, повідомляє Главком.

Хто такий Руслан Пулатов?

Він народився 3 червня 2001 року. З дитинства займався рукопашним боєм і мав неабиякі успіхи в цьому виді спорту.

На змаганнях молодіжного рівня Пулатов здобував "бронзу" на чемпіонаті світу-2017. Сталося це в Румунії у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Також у тому ж році він виборов срібну нагороду на чемпіонаті Росії. Окрім цього, був призером та переможцем змагань всеросійського рівня, мав спортивний розряд "кандидат у майстри спорту".

Російські пропагандисти зазначають, що цей окупант воював проти України майже з самого початку повномасштабного вторгнення. Він був ліквідований 8 листопада 2025 року.

Редакція 24 Каналу щиро вдячна українським воїнам за очищення наших земель від загарбників. Кожного ворога на території України очікує така сама доля, як і Руслана Пулатова. Земля скловатою!

