Салах влаштував скандал та розсварився зі Слотом: що відбувається із зіркою Ліверпуля

Ліверпуль продовжує штормити цього сезону, адже результати команди в АПЛ та Лізі чемпіонів виглядають провальними. На додачу до цього мерсисайдці опинились в епіцентрі гучного скандалу.

В стані команди вибухнула справжня "бомба уповільненої дії". Її ім'я – Мохамед Салах, лідер команди та найкращий її гравець минулого сезону. 24 Канал розповідає детальніше про скандал довкола гравця Ліверпуля.

Що наговорив Салах?

Причиною конфлікту стало гучне інтерв'ю Салаха, яке він дав 6 грудня після невдалого матчу "червоних" проти Лідса в АПЛ (3:3). Єгиптянин вийшов у ЗМІ із різкою критикою свого клуба.

Я дуже розчарований. Я так багато зробив для цього клубу за ці роки, особливо в минулому сезоні. А тепер сиджу на лаві запасних і не знаю, чому. Схоже, клуб кинув мене "під автобус". Ось так я себе почуваю. Думаю, цілком очевидно, що хтось хотів, щоб я взяв на себе всю провину. Не думаю, що я є проблемою. Я хочу отримати повагу. Я не мушу щодня боротися за своє місце, бо я його заслужив,

– заявив Салах в інтерв'ю The Athletic.

Тож причиною злості гравця стали три поспіль непотрапляння в стартовий склад. Мохамед просидів на лаві запасних в іграх проти Вест Гема (2:0) та Лідса (3:3), а також відіграв другий тайм проти Сандерленда (1:1).

При цьому Салах "червоних" спрямував свою критику в першу чергу на головного тренера Арне Слота. Він заявив, що його стосунки із нідерландцем остаточно зіпсовані.

Влітку мені дали багато обіцянок, а зараз я просидів на лаві запасних три матчі. Тому не можу сказати, що вони дотримуються обіцянок. Я багато разів говорив, що маю хороші стосунки з тренером. А тут раптом ми перестали спілкуватися. Не знаю, чому, але мені здається, що хтось не хоче, щоб я був у клубі. Ми багато говорили. Але між нами більше немає стосунків. Колись були дуже хороші. А тепер раптом їх немає,

– зізнався єгиптянин.

Чому Салах відсторонений від Ліверпуля?

Реакція Ліверпуля в цій ситуації була очікуваною. Клуб висловив повну довіру Арне Слоту, а той прогнозовано відсторонив Мохамеда від роботи з першою командою.



Салах пішов на конфронтацію з Ліверпулем / фото Getty Images

Вже відомо, що Салах не потрапив у заявку Ліверпуля на матч проти Інтера в Лізі чемпіонів. Так само залишається під питанням його участь у наступній грі із Брайтоном в рамках АПЛ.

Сам тренер також висловився про скандал із Мохамедом. Він зізнався, що не очікував таких слів від підопічного та не розуміє, чому гравець вирішив так вчинити.

Ми повідомили йому, що він не їде з нами. Це єдине повідомлення від нас до нього. До суботи ми багато розмовляли. Іноді довше, іноді коротше. Я не думаю, що стосунки розірвані остаточно. Але він має право відчувати те, що відчуває. Я точно такого не відчував до суботнього вечора. Він дуже шанобливо ставився до персоналу та своїх товаришів по команді, наполегливо тренувався, тому я був трохи здивований. Чи може він повернутися? Я твердо вірю, що так,

– заявив Арне Слот.

Ймовірно, Салах очікував на те, що фанати та керівництво клубу стануть на його бік та попрощаються із Арне Слотом. Втім вінгер навпаки зіштовхнувся критикою як з боку фанатів, так і експертів.

Як Салах став легендою Ліверпуля?

Що ж призвело до конфлікту? Ключове значення має передісторія. Варто зазначити, що Салах є живою легендою Ліверпуля без будь-яких перебільшень. Гравець пришов у команду у 2017 році та за цей час забив аж 250 голів у її складі.

Нині Мохамед утримує третє місце в рейтингу найкращих бомбардирів в історії мерсисайдців. Вінгер напряму долучився до виграшу великої кількості трофеїв, в тому числі Ліги чемпіонів та двох АПЛ.



Мохамед Салах виграв вісім трофеїв у Ліверпулі / фото Getty Images

Особливим для гравця став минулий сезон 2024 – 2025, перший під керівництвом Арне Слота після ери Юргена Клоппа. Ліверпуль дещо неочікувано, але дуже впевнено виграв чемпіонат Англії.

І ключовою у цьому успіху команди була роль саме Салаха. 29 голів та 18 асистів за сезон АПЛ – важливість Мохамеда було важко переоцінити.

Це був його найкращий сезон у команді, хоча до цього єгиптянин завжди тримав топовий рівень результативності. Кожен сезон в Ліверпулі Салах забивав мінімум по 18 голів в АПЛ.

Пристрасті щодо контракту

Проте паралельно із феєрією минулого сезону велись і закулісні інтриги на межі скандалу. Річ у тім, що контракт Мохамеда із клубом завершувався у червні 2026 року. Тобто влітку Салах міг стати вільним агентом.

Попри вже немолодий вік (33 роки) футболіста хотіли у себе бачити більшість грандів європейського футболу, а також клуби-багатії з Саудівської Аравії. Ліверпуль же хотів продовжити із Мохамедом контракт, але на своїх умовах.

Салаху пропонували пролонгацію на рік, тоді як єгиптянин вимагав на два роки, ще і зі збільшенням зарплати. Зрештою форвард досяг свого. Навесні сторони підписали угоду до 2028 року із окладом 21 мільйон фунтів на рік.



Салах отримав покращений контракт після суперсезону / фото ФК Ліверпуль

Яким би казковим не був сезон Мохамеда в Ліверпулі, але подальший спад у його грі був очікуваний. Вже цієї весни результативність Салаха сильно впала.

Чому Ліверпуль та Салах провалюються?

А влітку мерсисайдці ще провернули серйозну трансферну кампанію, закупивши гравців майже на 500 мільйонів євро. Причому, футболістів зіркових, які були лідерами у своїх попередніх командах – Ісак, Вірц, Екітіке, Фрімпонг, Керкез.

І вже старт цього сезону показав, що мерсисайдській казочці настав кінець та почались суворі будні. Салах же був беззаперечним гравцем основи на старті, тоді як нові зірки шукали себе.

Фанати очікували, що саме Мохамед дасть поштовх цій команді та допоможе новачкам заграти. А виявилось, що сам нападник вже не може тягнути Ліверпуль на собі.



Результативність Салаха впала цього сезону / фото Getty Images

У 19-ти матчах цього сезону Салах забив п'ять голів. З одного боку, він є другим бомбардиром команди після Екітіке (8 м'ячів). Але все ж один із голів Мохамед забив з пенальті, а в більшості матчів єгиптянин банально розчинявся на полі.

Ліверпуль же мав дещо завищені очікування від гравця. Навіть у найгірші свої сезони в команді Салах був в рази більш результативним. Тепер же після отримання нового дуже недешевого контракту клуб очікував більшого від свого лідера.

Натомість Слот довго довіряв Салаху місце в старті. Але після серії невдач в чемпіонаті Англії восени тренер прислухався до думок фанатів та експертів. Їх вирок був одностайним – команда має перестати бути залежною від єгиптянина.



Арне Слот отримав підтримку Ліверпуля в конфлікті з Салахом / фото Getty Images

Саме тому тренер показав, що тепер недоторканих в його команді не буде. Здорова конкуренція вже позитивно вплинула на того ж Екітіке, нарешті забили свої голи в АПЛ Ісак та Вірц (хоча у німця "вкрали" м'яч, переписавши його на автогол).

І ось у підсумку "бомба уповільненої дії" вибухнула. Мохамед вирішив поставити себе вище цієї конкуренції і пішов на відкриту конфронтацію із клубом.

Чи є у Салаха майбутнє в Ліверпулі?

Що цікаво, сам гравець хоч і неправий, але навряд чи залишиться у програші від цього скандалу. Він вже отримав солідний контракт від клубу. Треба бути чесним, контракт цілком заслужений після минулорічної феєрії.

Продовження невдач Ліверпуля може спричинити відхід Арне Слота, а з новим коучем, ймовірно, повернеться в команду і Салах. Але навіть за умови довіри до Слота інтерес до футболіста на трансферному ринку залишається високим.



Салах посварився зі Слотом / фото Getty Images

Мохамед вже навряд чи перейде в ПСЖ чи Реал, які колись його хотіли. Але варіанти із Барселоною чи клубами Саудівської Аравії залишаються актуальними.

Видання CaughtOffside вже пише, що Аль-Хіляль та Аль-Іттіхад готові виплатити орієнтовно 100 мільйонів за Салаха. Сам же гравець в середині грудня відправиться на Кубок Африки і не гратиме за Ліверпуль до середини січня. Ймовірно, Мохамед вже зіграв свій останній матч за Ліверпуль.

Я завжди вболіваю за цей клуб. Мої діти завжди будуть вболівати за нього. Вчора я подзвонив мамі і я сказав: "Приїжджай на матч у Брайтоні 13 грудня". Я не знаю, чи буду грати, але я буду насолоджуватися цим. Бо не знаю, що буде далі. Я буду на "Енфілді", щоб попрощатися з вболівальниками і поїхати на Кубок Африки,

– сказав Салах.

Що далі?

А далі все буде залежати від результатів Ліверпуля без Мохамеда. Скоріш за все, при Арне Слоті єгиптянин вже не гратиме, але чи буде нідерландець ще тренером мерсисайдців у січні?



Салах готовий попрощатися з Ліверпулем / фото Getty Images

При цьому тривалий контракт разом із, можливо, успішним виступом гравця на Кубку Африки дозволять Ліверпулю вигідно продати Салаха. Для саудів Мохамед залишається омріяною зіркою не тільки з ігрових причин, а ще і з релігійних.

Описані вище 100 мільйонів клуб може оперативно реінвестувати та придбати необхідних гравців взимку для виправлення ситуації. Проте репутація Салаха в мерсисайдській команді залишиться зіпсованою цим недоречним інтерв'ю, яке стало "ножем у спину" під час кризового періоду для "червоних".