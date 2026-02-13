В УЄФА зробили заяву щодо повернення Росії у футбол: що сказав Чеферін
- Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував позицію УЄФА щодо санкцій проти Росії.
- Наразі клуби з країни-агресорки відсторонені від участі у міжнародних змаганнях.
Російський спорт опинився під санкціями після початку повномасштабної війни в Україні. Особливо це стосується футболу, де російським командам не раді на міднародній арені.
Клуби з країни-терористки відсторонили від єврокубків, тоді як збірна не допушена до відборів на Євро або чемпіонати світу. При цьому позиція УЄФА та ФІФА з цього приводу є неоднозначною, повідомляє France24.
До теми Підгоріло від Інфантіно: журналіст запропонував провести матч між Україною та Росією у Києві
Чи зніме УЄФА санкції з Росії?
Причиною для накладання санкцій стала масова відмова європейських збірних від матчів із Росією. Сам же УЄФА дипломатично уникає засудження росіян.
При цьому періодично лунають заяви, що з країни-агресорки можна було б зняти санкції. Зрештою президент УЄФА Александер Чеферін знову висловився щодо цього питання.
Позиція УЄФА чітка і не змінилась. Проте ми щодня вивчаємо всі аспекти цього питання,
– заявив словенець.
Якої думки дотримується ФІФА?
Раніше масла у вогонь підлив президент ФІФА Джанні Інфантіно. Швейцарець публічно виступив на підтримку повернення Росії до міжнародних змагань.
На думку голови світового футболу, санкції не дали необхідного ефекту. Він бажає, щоб футбол міг би об'єднати народи світу та дозволити російським дітям грати в різних країнах.
Які санкції проти Росії у футболі?
- З початком повномасштабної війни в Україні УЄФА ввів санкції проти збірної Росії. Країна-агресорка змушена грати лише товариські матчі та пропускати відбори на чемпіонати світу та Європи.
- При цьому УЄФА не застосовує санкцій проти збірної Білорусі. Представники цієї країни продовжують грати офіційні матчі під своїм прапором та гімном.
- Крім того, російські та білоруські гравці без проблем виступають в європейських клубах. Ба більше, у ПСЖ українець Ілля Забарний грає разом із воротарем збірної Росії Матвієм Сафоновим.
- Раніше УЄФА приймав рішення про повернення юнацьких команд Росії до міжнародних змагань. Але після того, як чимало країн Європи відмовились грати з терористами, союзу довелось відновити бан.
- Нещодавно видання The Times повідомило, що Рада ФІФА не планує розглядати питання зняття санкцій з Росії. Причиною є як раз позиція багатьох країн Європи, які не бажають грати у футбол з росіянами.