ФІФА прийняла рішення щодо повернення Росії у футбол після скандальних заяв Інфантіно
- ФІФА вирішила не голосувати за скасування бану для російських команд.
- Чутки про повернення росіян стали ширитись після скандальних заяв з боку Джанні Інфантіно.
Російський футбол опинився під санкціями після початку повномасштабної війни в Україні. Команди з країни-агресорки відсторонили від міжнародних змагань.
Проте останнім часом все більше чуток шириться про можливе повернення російських команд до турнірів. Особливо активними стали дискусії після нещодавніх скандальних заяв президента ФІФА Джанні Інфантіно, повідомляє The Times.
До теми "Відсторонення було марним": ФІФА хоче повернути збірну Росії до футбольних турнірів
Чи повернуть Росію у футбол?
Швейцарець заявив, що хотів би повернення російських команд та збірних. Він вважає, що санкції проти Росії у футболі не мають впливу на країну-терористку.
Через це ЗМІ почали писати, що російські клуби можуть повернутися до євротурнірів вже цього року. Проте британські ЗМІ запевняють, що найближчим часом санкції зняті не будуть.
Рада ФІФА вирішила не ставити на голосування питання скасування бану для команд з Росії. Причиною є позиція низки європейських країн, які категорично відмовляються грати проти росіян.
Оскільки Росія є частиною УЄФА, то її участь у євротурнірах підірвала би цілісність змагального процесу. Раніше міністр закордонних справ України облаяв Інфантіно через скандальну заяву.
Які санкції проти росіян у футболі?
- З початком повномасштабної війни в Україні УЄФА відсторонила збірну Росії від міжнародних змагань. Збірна країни-агресорки змушена грати лише товариські матчі та пропускати чемпіонати світу та Європи.
- При цьому УЄФА не застосовує санкцій проти збірної Білорусі. Посібники терористів продовжують грати офіційні матчі під своїм прапором та гімном.
- Раніше в інтерв'ю шведському виданню Dagens Nyheter президент УАФ Андрій Шевченко закликав не допускати росіян до Олімпійських ігор. Це викликало істеричну реакцію у відомого російського біатлоніста.
- До слова, раніше УЄФА прийняв рішення про повернення юнацьких команд Росії до міжнародних змагань. Але після того, як чимало країн Європи відмовились грати з терористами, союзу довелось відновити бан.