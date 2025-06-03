Заговорив про болото: олімпійського чемпіона з Росії порвало через недопуск збірної до ОІ-2026

Вячєслав Фєтісов спробував зробити вигляд, що йому байдуже на санкції з боку Міжнародної федерації хокею. Представник пропутінської партії назвав світовий хокей "болотом".

Російський спорт опинився під сильними санкціями після початку повномасштабної війни в Україні. Місцевих атлетів змушують виступати лише під нейтральним прапором, а команди не допускають до змагань, повідомляє 24 Канал.

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Підгоріло у терористів

Та само санкції проти Росії продовжують діяти у хокеї. Нещодавно Міжнародна федерація хокею (IIHF) продовжила бан російської збірної та заборонила їй брати участь у зимових Олімпійських іграх-2026.

Через таке рішення у російських фанатів стався викид нецензурних думок. Особливо заістерив дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Вячєслав Фєтісов, який наразі є депутатом місцевого парламенту від путінської партії "Єдіная Росія".

Це рішення було ухвалено не в останній момент. Сумно все це. Не знаю, звідки у наших спортивних керівників були ілюзії і на чому вони були засновані. А нам треба розвивати хокей у країні. КХЛ і молодіжні ліги у нас на підйомі. Нехай вони самі колупаються у своєму болоті під назвою чемпіонат світу, який нікому не потрібен. А нам потрібно у себе в країні розвивати хокей та рухатися вперед,

– заявив Фєтісов в інтерв'ю російськім пропагандистам.

Це будуть перші зимові Олімпійські ігри, на яких не виступить збірна Росії. Раніше команда країни-терористки лише раз брала золоті медалі в цьому виді спорту. У 2018 році росіяни у фіналі здолали Німеччину у додатковий час.

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На минулих іграх у 2022-му команда посіла третє місце. Нагадаємо, що наступна зимова Олімпіада пройде у Мілані з 6 по 22 лютого 2026 року. Участь у хокейному турнірі візьмуть 12 команд: