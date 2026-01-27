Прапороносець України на Олімпіаді-2026 зареєстрував петицію проти російських спортсменів
- Скелетоніст Владислав Гераскевич закликав Кабмін запровадити санкції проти російських спортсменів, які підтримують війну та порушують територіальну цілісність України.
- Гераскевич вважає, що українські санкції можуть стати прикладом для міжнародних партнерів та сприяти усуненню росіян з міжнародних змагань.
Скелетоніст Владислав Гераскевич звернувся до Кабміну із закликом запровадити санкції проти представників країни-агресора у спорті. Олімпієць переконаний, що росіянам не місце на міжнародних змаганнях.
До списку тих, проти кого мають бути запроваджені обмеження, увійшли прихильники Путіна та порушники територіальної цілісності України. Гераскевич в інстаграмі закликав українців витратити 1 хвилину часу на підписання петиції.
До чого Гераскевич закликав у петиції Кабміну?
Єдиний представник України у скелетоні на Олімпіаді в Мілані та Кортіні просить уряд винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозицію про персональні санкції проти росіян, які підтримують війну.
Повідомлення про петицію в сторіс Гераскевич / фото з інстаграму
На думку Гераскевича, українські санкції стануть першим кроком до усунення росіян з міжнародних змагань, адже стануть прикладом для санкцій від міжнародних партнерів.
Петиція доступна на сайті Кабміну.
Хто у санкційному списку російських спортсменів?
Олімпієць включив до переліку тих росіян, які не просто зберігають мовчання, а беруть безпосередню участь у кремлівській пропаганді, займаються ідеологічною обробкою українських дітей і відвідують тимчасово окуповані території.
Санкційний список росіян
- Ангеліна Мельникова, гімнастика – у квітні 2025 року перемогла на праймеріз партії "Єдина Росія" та підтримувала війну у соцмережах.
- Владислав Ларін, тхеквондо – закликав росіян фінансувати військових, що воюють проти України.
- Максим Храмцов, тхеквондо – у квітні 2025 року провів майстер-клас для дітей в окупованому Донецьку та виступав в рамках пропагандистського марафону.
- Федір Чудінов, бокс – відвідував окуповану Луганщину восени 2024 року під егідою підсанкційного "Народного Фронту "За Росію", де проводив спортивні заходи для дітей.
- Мадіна Таймазова, дзюдо – брала участь у заходах, спрямованих на легітимізацію депортації українських дітей з окупованих територій.
- Яна Єгорян, фехтування – амбасадорка організації "Здоровоє отєчество", причетної до викрадення дітей.
- Імам Ганішов, вільна боротьба – відвідував окупантів у Запорізькій області та Севастополі, знімав пропагандистські відео.
- Світлана Гомбоєва, стрільба з лука та Євген Байдусов, греко-римська боротьба – незаконно відвідували окупований Крим.
Як відбувається повернення росіян у великий спорт?
Міжнародний олімпійський комітет дозволив проводити змагання у Білорусі та повернути російських молодих спортсменів на юнацькі турніри з прапором та гімном.
На Олімпіаді-2026 росіяни та білоруси виступатимуть у "нейтральному" статусі без участі у церемонії відкриття та національних символів.
Окремі федерації повертають росіян до повноцінної участі у змаганнях – наприклад, у шахах.