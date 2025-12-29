Андрій Шевченко продовжує захищати інтереси України на посаді президента УАФ. Колишній футболіст часто виступає на великих заходах та дає інтерв'ю західним ЗМІ.

Очікувано, що така позиція Шевченка викликає обурення у росіян. Черговою абсурдною заявою відзначився чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vseprosport.

Що сказав Тихонов про Україну?

Причиною для гучних заяв ексбіатлоніста став заклик Шевченка до відсторонення росіян та представників країн, які підтримують терористів. від Олімпійських ігор. Про це голова УАФ заявив під час інтерв'ю шведському виданню Dagens Nyheter.

Тихонов же видав порцію диких російських наративів. Він почав запевняти, що Україна є штучно створеною країною, а Шевченко став нацистом.

Він справжній бовдур, який не знає історії. Хто така Україна взагалі? Це штучно створена країна росіянами. Я за те, щоб усі ці націоналісти зникли. Це Хрущов випустив їх усіх і амністував. Треба було Сталіну їх усіх розстріляти. Сьогодні б жили спокійно. Цей Шевченко є дурнем. Я прямо це кажу. Це підкреслює його нацистський характер. Треба швидше дійти до Києва і закінчити всі питання,

– розповідає Тихонов.

Відзначимо, що Олександр публічно підтримує війну в Україні та є прихильником політики Володимира Путіна. Раніше Тихонов влаштував істерику через атаки України на російські аеродроми.

