"Треба швидше дійти до Києва": олімпійський чемпіон з Росії назвав Шевченка нацистом
- Олександр Тихонов назвав Андрія Шевченка нацистом через його заклики відсторонити росіян від Олімпійських ігор.
- Біатлоніст також видав скандальну заяву про Україну та війну.
Андрій Шевченко продовжує захищати інтереси України на посаді президента УАФ. Колишній футболіст часто виступає на великих заходах та дає інтерв'ю західним ЗМІ.
Очікувано, що така позиція Шевченка викликає обурення у росіян. Черговою абсурдною заявою відзначився чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vseprosport.
Що сказав Тихонов про Україну?
Причиною для гучних заяв ексбіатлоніста став заклик Шевченка до відсторонення росіян та представників країн, які підтримують терористів. від Олімпійських ігор. Про це голова УАФ заявив під час інтерв'ю шведському виданню Dagens Nyheter.
Тихонов же видав порцію диких російських наративів. Він почав запевняти, що Україна є штучно створеною країною, а Шевченко став нацистом.
Він справжній бовдур, який не знає історії. Хто така Україна взагалі? Це штучно створена країна росіянами. Я за те, щоб усі ці націоналісти зникли. Це Хрущов випустив їх усіх і амністував. Треба було Сталіну їх усіх розстріляти. Сьогодні б жили спокійно. Цей Шевченко є дурнем. Я прямо це кажу. Це підкреслює його нацистський характер. Треба швидше дійти до Києва і закінчити всі питання,
– розповідає Тихонов.
Відзначимо, що Олександр публічно підтримує війну в Україні та є прихильником політики Володимира Путіна. Раніше Тихонов влаштував істерику через атаки України на російські аеродроми.
Які санкції проти росіян у спорті?
- З початком повномасштабної війни в Україні більшість спортивних федерацій відсторонили Росію від міжнародних змагань. Індивідуальним атлетам дозволяють брати участь лише в нейтральному статусі.
- При цьому команди з Росії не можуть грати в офіційних турнірах. Це стосується і футболу, де збірну Росії та клуби з країни-агресорки одразу викинули з міжнародних змагань.
- Правда, останнім часом деякі федерації почали знімати бан з Росії. У кількох видах спорту представники терористів зможуть виступати під своїм прапором та гімном.
- На Олімпійських іграх же продовжує діяти принцип нейтральності. Російські спортсмени мають довести свою непричетність до військових структур та засвідчити непідтримку війни в Україні.