Богачук потрапив у топ-10 рейтингу WBC: яке місце посів український боксер

Сергій Богачук вразив своєю майстерністю увесь боксерський світ. Ба більше, український боєць став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC.

Світова боксерська рада високо оцінила здобутки Богачука. Сергій очолив рейтинг найкращих боксерів WBC, повідомляє 24 канал із посиланням на сайт організації.

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Визнання для Богачука

Американський боксер Себастьян Фундора є повноцінним володарем титулу WBC у першій середній вазі. А статус тимчасового чемпіона належить Вірджілу Ортісу, який також представляє США.

Оновлений рейтинг WBC у першій середній вазі

1. Сергій Богачук

2. Ісраїл Мадрімов

3. Ксандер Заяс

4. Чарльз Конвелл

5. Хесус Рамос

6. Каллум Волш

7. Ермал Гадрібіадж

8. Бакарі Самаке

9. Йоеніс Теллез

10. Абасс Барау

Зазначимо, що раніше з'явилось ім'я наступного суперника Сергія Богачука. Український боксер битиметься з переможцем протистояння Ортіс – Мадрімов.

До слова. Сергій Богачук зустрічався з Вірджілом Отрісом у серпні минулого року. Попри те, що українець двічі відправляв опонента у нокдаун, судді віддали перемогу американському боксеру.

Нагадаємо, що востаннє Сергій бився в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді. Тоді Богачук у шостому раунді нокаутував британського візаві Ішмаеля Девіса.