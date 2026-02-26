Спортивні зрадники України: хто виїхав, змінив громадянство та втратив державні стипендії

Україна має багато спортсменів, які своїми здобутками й громадянською позицією гідно представляють державу на міжнародній арені. Проте є й ті, хто обрав інше громадянство, змінивши український паспорт на російський, чим викликав розчарування суспільства та зіткнувся з наслідками у вигляді санкцій.

На жаль, не всі спортсмени підтримали Україну у важкий час. Детальніше про спортсменів, які виїхали з України, та їхні рішення розповість 24 Канал.

Хто проміняв Україну на Росію?

Сергій Бубка

Прямо Бубка не перейшов на бік Росії, проте його позиція щодо війни та інших важливих питань залишається неоднозначною.

Також він все ще має звання Героя України.

Під час повномасштабної війни його дії зазнали критики, і у грудні 2025 року Президент України Володимир Зеленський позбавив його державної стипендії.

Гераскевич закликав Верховну Раду позбавити Бубку звання Героя України через співпрацю з ворогом.

У 2023 році журналісти Bihus.Info розслідували бізнес Бубки. Виявилося, що його компанії отримують підряди від російських структур на окупованих територіях і постачають їм пальне. Бізнес олімпійського чемпіона досі працює в окупованому Донецьку.

Сергій Бубка/ Фото GettyImages

Яна Клочкова

Є припущення, що наразі вона перебуває в тимчасово окупованому Криму, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає, пише Суспільне Крим.

З 2009 року плавчиня отримувала державну стипендію, проте 17 грудня 2025 року Володимир Зеленський підписав указ про припинення таких виплат для низки українських спортсменів, серед яких була й Яна Клочкова.

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України Яна Клочкова повністю зникла з медійного простору і не висловила жодної позиції щодо війни.

Яна Клочкова/ Фото GettyImages

Софія Лискун

Уродженка Луганська змінила громадянство на російське, що викликало обурення української спортивної спільноти.

Президент Володимир Зеленський видав указ про позбавлення Лискун державної стипендії.

Федерація України зі стрибків у воду застосувала санкції проти Лискун і виключила її зі складу збірної.

Софія Лискун/ Фото Федерація стрибків у воду України

Дмитро Іванісеня

Вихованець донецького Шахтаря, якому не вдалося закріпитися в основі донецького клубу. Найуспішніший період його кар'єри в Україні пов'язаний з луганською Зорею, де він демонстрував стабільну гру та отримав виклик до національної збірної.

У листопаді 2019 року він дебютував за збірну України у товариському матчі проти Естонії (1:0), який залишився його єдиним виступом у "синьо-жовтій" формі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Іванісеня не розірвав контракт із російським клубом і в 2024 році отримав російський паспорт, що дозволило йому вважатися не легіонером і спростило перехід до клубу Урал.

Віталій Віценець

Колишній гравець донецького Шахтаря у 2022 році приєднався до тренерського штабу тульського Арсеналу.

Раніше він працював тренером юнацької команди Кривбас U-19, але був звільнений через відсутність проукраїнської позиції під час російського вторгнення в Україну, повідомив Кривбас.

До цього Віценець неодноразово відвідував окупований Донецьк, не вважаючи такі поїздки протиправними.

Віталій Віценець/ Фото ФК Шахтар

Олександр Роспутько

У жовтні 2023 року після виїзного матчу Шахтаря U-19 проти Антверпена в Бельгії Роспутько поїхав у невідомому напрямку. Згодом він переїхав до Росії, і український клуб розірвав із ним контракт.

Колишній півзахисник Шахтаря Олександр Роспутько отримав російське громадянство та приєднався до складу російського клубу Чайка, повідомляє Transfermarkt.

Олександр Роспутько/ Фото ФК Шахтар

Анатолій Тимощук

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Анатолій Тимощук продовжив роботу в Зеніті, уникаючи коментарів щодо злочинних дій російської влади.

11 березня УАФ позбавила його тренерської ліцензії, державних нагород та футбольних титулів, а 30 березня Луцька міська рада скасувала звання "Почесний громадянин міста".

З 6 січня 2023 року він також офіційно перебуває у санкційному списку України за наказом президента Володимира Зеленського.

Хто отримав громадянство іншої країни?

Ілля Ковтун

Раніше Ковтун виступав за збірну України на міжнародній арені, здобуваючи численні медалі для своєї країни.

Зокрема, він став срібним призером у спортивній гімнастиці на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі у складі "синьо-жовтої" команди.

Ілля Ковтун/ Фото з інстаграму спортсмена

Колишній гімнаст збірної України отримав спортивне громадянство Хорватії. Про це повідомляє сайт Міжнародної федерації спортивної гімнастики.