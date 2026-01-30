Дружина Сергія Бубки: як познайомилися та чим займається кохана зрадника України

Сергій Бубка – прославлений спортсмен та зрадник України, особистість якого активно обговорюють у спортивній спільноті. Часто вболівальників цікавіть особисте життя олімпійського чемпіона.

Бубка вже понад 20 років одружений зі своєю коханою Лілією. Як подружжя познайомилося та що відомо про дружину Бубки і чим займається – розповідає 24 канал.

Читайте також Що відомо про чоловіків і дітей Лілії Подкопаєвої та до чого тут Ані Лорак

Як Бубка познайомився з дружиною?

Сергій Бубка познайомився зі своєю майбутньою дружиною Лілією Тютюнник на стадіоні у Донецьку у 1983 році. Вже тоді дівчина завершила спортивну кар'єру та навчала юне покоління художній гімнастиці.

Цікаво, що Лілія не знала, хто такий Бубка та те, що він є світовим рекордсменом зі стрибків із жердиною. Натомість сам олімпійський чемпіон поводив себе скромно та не деякий час не розкривав, ким він є насправді.

Сергій Бубка з дружиною Лілією / Фото Getty Images

Вже через рік після знайомства пара одружилася. Згодом у подружжя народилися діти – Віталій (1985) та Сергій (1987), які теж пов'язали себе зі спортом, але не змогли дістатися висот, як їх батько.

Бубка з дружиною та дітьми / Фото Getty Images

В інтерв'ю "Високий замок" Лілія розповідала про те, як Сергій зробив їй пропозицію. Спортсмен не хотів їхати без коханої до Києва.

У кар’єрі Сергія настав етап, коли йому необхідно було переїжджати до столиці. Підійшов до мене і сказав: "обставини складаються так, що мені потрібно надовго їхати до Києва. Без тебе не поїду". Я відповіла "так". А переїзд до Києва у підсумку скасували. Влада Донецька вирішила піти назустріч талановитому атлету й створила для його роботи необхідні умови. Тож доцільніше було залишитися вдома,

– ділилася дружина Бубки.

Відзначимо, що Бубка займається бізнесом, а також є членом Міжнародного олімпійського комітету уже тривалий період. У 2017 році Лілія зізнавалася, що супроводжує Сергія у різних робочих поїздках.

Обов’язково відвідую чемпіонати світу з легкої атлетики та художньої гімнастики, Олімпійські ігри. Намагаюся не пропускати тенісні турніри. Також супроводжую чоловіка на всіляких офіційних зустрічах та конгресах. Там у дружин функціонерів олімпійського руху своя програма. Відвідуємо музеї, культурні та спортивні місця, спортивні школи, будинки-інтернати та школи для дітей з особливими потребами,

– розповідала Лілія.

Відомо, що зараз Бубка та його дружина і діти проживають за кордоном. Хоча раніше вони часто відвідували Київ та Донецьк. Ймовірно, родина олімпійського чемпіона мешкає в особняку у Монако.

Зазначимо, що раніше журналісти "Української правди" відшукали двоповерховий будинок родини Бубки з терасою, садом та басейном на Лазурному узбережжі, у якому вони ймовірно проживають – цікаво, що домівка зареєстрована на Лілію Бубку.

Будинок родини Бубки / Скриншот з відео

До речі. Раніше ми розповідали, чим займаються діти Сергія Бубки та що про них відомо. Старший син Віталій допомагає батьку з бізнесом, а молодший Сергій ледь не загинув у Парижі.

Чим зараз займається Бубка?