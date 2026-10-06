Зрадник Бубка та Борзов увійшли до виконкому НОК України

Колишній стрибун у висоту Сергій Бубка та екслегкоатлет Валерій Борзов потрапили до Національного олімпійського комітету України (НОК). Обидва увійшли до Виконавчого комітету організації.

Під час обрання глави НОК також було затверджено новий склад Виконавчого комітету. Як повідомили в організації, до нього увійшов 21 представник спортивної спільноти.

Члени НОК підтримали обрання Бубки та Борзова

Суспільне інформує, що членами виконкому стали 19 осіб, а також два члени МОК – Валерій Борзов і Сергій Бубка.

Зазначимо, що саме глава НОК Вадим Гутцайт виніс на розгляд пропозицію затвердити кількісний склад виконкому НОК у кількості 19 осіб, а також 2 члени МОК – Бубка і Борзов.

Гутцайт зі сцени запитав чи є якісь зауваження щодо списку, але їх не було. За склад виконкому проголосували списком: всі делегати НОК – за, двоє утрималися.

Гутцайт запропонував затвердити Бубку та Борзова у виконкомі НОК: дивіться відео

Як повідомляє Tribuna, за правилом 28 Олімпійської хартії, НОК повинні включати всіх членів МОК у своїй країні, якщо такі є. Такі члени мають входити у виконавчий орган НОК у статусі ex officio (автоматично за посадою) та мати право голосу. Таким чином Бубка увійшов до складу виконкому НОК України на 2026 – 2030 роки як член МОК.

Контекст обрання Бубки та Борзова

Нагадаємо, за даними журналістів, Бубка через компанію "Монблан" отримує мільйонні доходи з окупованого Донецька. Ба більше, ця компанія має контракти з так званою окупаційною "владою" регіону на постачання пального.

Після початку повномасштабного вторгнення Бубка так і не засудив російську агресію. Окрім того, він відмовився користуватися своїм положенням та впливом, щоб доносити правду про ситуацію в Україні, та втік за кордон.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич намагався, щоб Бубку позбавити звання "Герой України", але Верховна Рада провалила відповідне голосування.

Додамо, що Валерій Борзов як член МОК не став на захист Гераскевича, якого дискваліфікували на Олімпіаді-2026 через "Шолом пам'яті". Тоді Борзов несподівано заступився за МОК, за що отримав чимало критики на свою адресу.