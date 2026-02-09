Українських олімпійців позбавили стипендії: чому це сталося та про кого мова

Чотири прапороносці олімпійської збірної України позбавлені державних стипендій під час повномасштабного вторгнення. Деякі з них, дискредитували себе своєю поведінкою у період війни.

Всі укази про позбавлення державних стипендій опубліковані на сайті Офісу Президента. Деякі позбавлені стипендій спортсмени також змінили громадянство, повідомляє "Чемпіон".

Хто потрапив у список?

Віктор Петренко

В Норвегії на церемонії відкриття зимової Олімпіади-1994 прапор ніс Віктор Петренко. З 1995 року він проживає у США. Під час повномасштабної війни, 8 липня 2022 року, Петренко виступив на льодовому шоу в Сочі, що призвело до виключення його з Української федерації фігурного катання та позбавлення державної стипендії.

Сергій Бубка

На літніх Олімпійських іграх в Атланті-1996 прапор ніс Сергій Бубка. Під час повномасштабної війни його поведінка викликала критику, і у грудні 2025 року Президент України Володимир Зеленський позбавив його державної стипендії.

Євген Браславець

У Сіднеї-2000 прапороносцем олімпійської збірної України став яхтсмен Євген Браславець. Його разом із Сергієм Бубкою було позбавлено державної стипендії президентським указом. У випадку з Браславцем це рішення пояснюють тривалим проживанням спортсмена за межами України.

Яна Клочкова

На літніх Іграх у Пекіні-2008 прапороносцем олімпійської збірної України була чотириразова чемпіонка Яна Клочкова, але на той час її спортивний пік уже минув. Вона не брала участі в змаганнях і фактично поїхала до Китаю як туристка. Клочкова стала четвертою після Петренка, Бубки та Браславеця спортсменкою, чиє ім'я опинилося під сумнівом під час повномасштабної війни. Ще до початку російської агресії Клочкова виїхала з Києва до окупованого Криму, де народилася, і відтоді не висловила жодної підтримки Україні.

