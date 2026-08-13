"Потрібні на цьому етапі кар'єри": Лапін оцінив наступний бій Хижняка
Менеджер Олександра Хижняка Сергій Лапін висловився про наступного суперника олімпійського чемпіона. Невдовзі українець отримає шанс на пояс.
Олександр Хижняк проведе третій поєдинок на професійному рингу 22 серпня у рамках вечора боксу Usyk 17, який відбудеться у Львові з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Для 24 Каналу Сергій Лапін оцінив новий кар’єрний виклик для українця.
Сергій Лапін сказав, чому бій проти Палаціо потрібен Хижняку
Хижняк вийде у ринг проти аргентинського боксера Дурвала Еліаса Палаціо (16-4, 12 КО) та позмагається за титул по лінії WBA – перший у своїй професійній кар’єрі. Менеджер українця висловився про наступний бій Олександра.
Палаціо – досвідчений суперник, і саме такі бої потрібні Хижняку на цьому етапі кар'єри. Третій професійний поєдинок і вже можливість здобути титул WBA Gold International – це показник того, наскільки швидко Олександр рухається вперед. Наше завдання – крок за кроком вести його до найбільших боїв і титулів у професійному боксі,
– зазначив Лапін.
Додамо, що ексклюзивна трансляція другого вечора професійного боксу від Usyk 17 Promotions відбудеться 22 серпня на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.
Як розгортається кар’єра Хижняка
На сьогодні Хижняк має бездоганну статистику на професійному ринзі (2-0), причому обидва поєдинки він завершив достроковими перемогами нокаутом.
У липні Олександр здобув дострокову перемогу над французом Ленні Патрачем у своєму другому поєдинку на професійному рингу. Бій відбувся в андеркарді вечора боксу Джошуа – Пренга, який пройшов у Саудівській Аравії.
Днями у мережі з’явилось відео підготовки олімпійського чемпіона до виступу на турнірі у Львові.