Менше, ніж у Реброва: у нового тренера збірної України не буде рекордної зарплати

Контракт Сергія Реброва завершується вже влітку 2026 року, і в асоціації активно готуються до змін. Водночас головний акцент роблять не лише на кандидатурі, а й на фінансовій складовій.

Новий тренер збірної України не отримуватиме зарплату на рівні Сергія Реброва. В УАФ планують суттєво зменшити витрати на наставника національної команди, повідомив журналіст Ігор Циганик на своєму ютуб-каналі.

Новий тренер буде дешевшим за Реброва?

УАФ планує призначити нового головного тренера збірної України на менш вигідних фінансових умовах, ніж має чинний наставник Сергій Ребров.

Йдеться про те, що майбутній коуч не матиме "рекордної" зарплати, яку наразі отримує Ребров. Такий підхід пояснюється бажанням оптимізувати витрати та обмеженим бюджетом асоціації.

Серед кандидатів на посаду називають, зокрема, Мирона Маркевича, який уже працював зі збірною та має великий досвід у клубному футболі.

Скільки отримує Ребров і чому змінюють підхід?

За наявною інформацією, Сергій Ребров заробляє близько 1,25 мільйона євро на рік, а з урахуванням додаткових доходів – до 1,5 мільйона.

Частину цієї суми покривають спонсори, що дозволило зробити його контракт одним із найвищих серед тренерів збірних у Європі.

Однак у нинішніх умовах УАФ не готова повторювати такі витрати. Саме тому новий наставник, навіть якщо це буде досвідчений фахівець, працюватиме за скромнішими фінансовими умовами.