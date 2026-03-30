Ребров передумав і хоче залишитися у збірній – заговорили про новий контракт

Сергій Ребров не проти продовжити роботу зі збірною України після завершення чинної угоди. Його позицію вже донесли до членів Виконкому УАФ.

Контракт головного тренера національної команди діє до завершення поточного відбіркового циклу. Водночас в Українській асоціації футболу вже розглядають можливість пролонгації співпраці з наставником, пише телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

Ребров хоче залишитись?

Головний тренер збірної України Сергій Ребров готовий обговорювати умови продовження контракту з УАФ.

Його найближче оточення довело цю позицію до членів Виконкому. Напевно, на цей крок головного тренера могла наштовхнути відсутність реальних клубних пропозицій щодо працевлаштування Реброва після закінчення нинішнього контракту з УАФ. Як одна із версій,

– повідомляють джерела.

Що відомо про можливу відставку Реброва?

Сергій Ребров не виконав завдання вивести збірну України на чемпіонат світу-2026. Його угода закінчується через два місяці.

Після поразки від Швеції наставник проігнорував питання про можливу відставку, додавши, що попереду на збірну чекає ще один матч – товариська гра з Албанією.

Тренер провів 33 матчі на чолі збірної, з яких 15 виграв, 8 зіграв у нічию та 10 програв. Ребров заробляє близько 1,5 мільйона євро на рік.

