Відставка Сергія Реброва зі збірної України: усе, що відомо

Завдання головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва вивести команду на чемпіонат світу не виконане. Сам коуч не хоче визнавати очевидне: його історія на чолі "синьо-жовтих" завершена.

Інсайдери вже назвали ймовірних кандидатів на місце Реброва. 24 Канал зібрав усю інформацію про припинення співпраці тренера зі збірною.

Який контракт має Сергій Ребров зі збірною?

Ребров очолив збірну України у червні 2023 року, підписавши трирічний контракт, розрахований на два відбіркові цикли: до Євро-2024 та чемпіонату світу 2026 року.

Перше своє завдання у ролі керманича головної команди тренер виконав: на тлі не надто переконливої гри вивів збірну через плей-оф на європейську першість, де ми розгромно поступилися Румунії, виграли у Словаччини і зіграли внічию з Бельгією, не вийшовши з групи.

Далі була Ліга Націй, в якій команда зуміла з труднощами посісти друге місце і вийти в стики, поступившись там за сумою двох ігор Бельгії. А потім і відбір на Мундіаль, під час якого ми мучилися з Азербайджаном і Ісландією, проте вийшли в плей-оф, де й сталося фіаско зі шведами.

Перед тренерським штабом ставили задачу потрапляння на чемпіонат світу. Сам Ребров визнав, що в нього попереду два місяці угоди, і пропозиції продовження співпраці він не отримував.

Яка статистика Реброва у збірній України?

На чолі головної команди, як пише "Трибуна", Ребров провів 33 матчі.

Поразка від Швеції стала 10-ою для "синьо-жовтих" під час роботи нинішнього наставника. Ще 15 матчів Україна виграла, 8 зіграла внічию.

Різниця забитих і пропущених голів позитивна – 51 проти 49.

Скільки Ребров заробляє у збірній України?

Зарплату головного тренера, згідно з умовами контракту, оцінюють у близько 1 мільйона 250 тисяч євро на рік.

Але Українська асоціація футбол виплачує не усю цю суму, а тільки її частину. Решту покриває бетінговий партнер, який використовує образ Реброва для просування свого бренду.

Також Сергій Ребров є віцепрезидентом УАФ, за що також йому нараховується зарплата. У підсумку коуч має дохід у близько 1,5 мільйона євро на рік.

Чи хоче сам Ребров йти у відставку?

За час роботи наставника зі збірною було чимало миттєвостей, коли вболівальники вимагали від Реброва відповідальності за погані результати, але сам він лише говорив про хейтерів та тиск і не висловлював бажання добровільно залишати посаду.

Після матчу зі Швецією Ребров також уникав питань про відставку, заявивши, що у нього попереду ще одна гра.

У версії пресконференції, що була оприлюднена на сайті УАФ, запитання журналістів про припинення роботи тренера були вирізані.

Якою є позиція УАФ?

Очільник асоціації Андрій Шевченко після матчу зі Швецією констатував, що результатом відбору на чемпіонат світу в УАФ незадоволені, адже завдання на цикл не було виконано.

Проте розмова з тренером щодо рішення "на користь майбутнього збірної України", за словами Шевченка, відбудеться лише після того, як "синьо-жовті" зіграють товариський матч з Албанією.

Хто може замінити Реброва у збірній України?

За інсайдерською інформацією, в УАФ розглядають кандидатури двох тренерів: наставника молодіжної збірної Унаї Мельгоси та колишнього коуча олімпійскої збірної України, а нині тренера Полісся Руслана Ротаня.

Що сказав про Реброва Йожеф Сабо?

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо вважає, що вболівальники усе одно не вирішують, чи буде Ребров залишатися головним тренером збірної України. Тому варто дочекатися, поки коуч та президент УАФ Андрій Шевченко "самі розберуться".