Напередодні матчу відбору на ЧС-2026 Франція – України відбулася традиційна пресконференція за участю тренерів та гравців. Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров відповів на питання про критику на свою адресу, що лунає з вуст вболівальників, експертів та блогерів, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

Що сказав Ребров своїм критикам?

Сергій Станіславович спокійно відповів на питання про хейт, що несеться на його адресу після невдалих стартових матчів кваліфікації на ЧС-2026.

Я не пам'ятаю тренера національної збірної, якого не критикували. Це є завжди, ти від цього нікуди не подінешся. У кожного вболівальника є своє бачення, у кожного журналіста є своє бачення, але я сконцентрований на роботі,

– заявив Ребров.

Головний тренер збірної України наголосив, що не звертає уваги на негативні та навіть на позитивні відгуки. Він сконцентрований на своїй роботі та готується до відповідального матчу.

Важливо! Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада. Стартовий свисток на паризькому стадіоні "Парк де Пренс" пролунає о 21:45 за київським часом.

Як працював Ребров зі збірною України?

Нагадаємо, що Сергій Ребров очолив збірну України 7 червня 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели вже 30 матчів: 14 перемог, 8 нічиїх та 8 поразок.

Сергій Станіславович разом зі своїм тренерським штабом вивели збірну України на Євро-2024. На груповому етапі турніру українці набрали чотири бали, але не змогли пробитися до плей-оф.

У розіграші Ліги націй сезону-2024/25 Україна боролася за вихід у дивізіон А. Однак за підсумком стикових матчів поступилася Бельгії: 3:1 та 0:3.

У відборі на ЧС-2026 підопічні Реброва йдуть на другому місці групи D, зберігаючи шанси на потрапляння у плей-оф. В останніх двох поєдинках відбору "синьо-жовті" зустрінуться з Францією та Ісландією.

За даними Transfermarkt, контракт Сергія Реброва з УАФ чинний до 31 липня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що напередодні листопадових матчів збірної України Сергій Ребров вчетверте став батьком.