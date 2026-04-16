16 квітня, 19:35
Чи звільнять Реброва зі збірної України – з'явилися нові деталі

Микола Брежицький
Основні тези
  • Майбутнє Сергія Реброва в збірній України не буде обговорюватися на конгресі УАФ в Ужгороді.
  • Серед можливих наступників Реброва називають Мирона Маркевича, Руслана Ротаня та Юрія Вернидуба, а сам Ребров може перейти до клубного футболу за кордоном.

Майбутнє Сергія Реброва в збірній України ймовірно залишиться невизначеним після конгресу УАФ. З'явилася нова інформація про можливу відставку тренера.

Питання щодо головного тренера збірної України активно обговорюється після невдалого відбору на ЧС-2026. Як розповів блогер Ігор Бурбас на своїй сторінці в телеграмі, звільняти Реброва на конгресі Української асоціації футболу в Ужгороді не будуть.

Що відомо про конгрес УАФ?

Щорічний звіт УАФ відбудеться завтра в Ужгороді. Попередньо відомо, що там розглядатимуть зміни в обласних асоціаціях.

Питання головного тренера збірної України не буде винесено на розгляд Конгресу УАФ. Наскільки мені відомо, зміни заплановані, зокрема, у складі Виконкому УАФ. За попереднім планом до його членів мають увійти голови Закарпатської, Івано-Франківської та Запорізької обласних асоціацій – відповідно Іван Дуран, Тарас Клим та Микола Бєлий, 
– зазначив Ігор Бурбас.

Можливі наступники Реброва