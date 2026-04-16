Чи звільнять Реброва зі збірної України – з'явилися нові деталі
- Майбутнє Сергія Реброва в збірній України не буде обговорюватися на конгресі УАФ в Ужгороді.
- Серед можливих наступників Реброва називають Мирона Маркевича, Руслана Ротаня та Юрія Вернидуба, а сам Ребров може перейти до клубного футболу за кордоном.
Майбутнє Сергія Реброва в збірній України ймовірно залишиться невизначеним після конгресу УАФ. З'явилася нова інформація про можливу відставку тренера.
Питання щодо головного тренера збірної України активно обговорюється після невдалого відбору на ЧС-2026. Як розповів блогер Ігор Бурбас на своїй сторінці в телеграмі, звільняти Реброва на конгресі Української асоціації футболу в Ужгороді не будуть.
Що відомо про конгрес УАФ?
Щорічний звіт УАФ відбудеться завтра в Ужгороді. Попередньо відомо, що там розглядатимуть зміни в обласних асоціаціях.
Питання головного тренера збірної України не буде винесено на розгляд Конгресу УАФ. Наскільки мені відомо, зміни заплановані, зокрема, у складі Виконкому УАФ. За попереднім планом до його членів мають увійти голови Закарпатської, Івано-Франківської та Запорізької обласних асоціацій – відповідно Іван Дуран, Тарас Клим та Микола Бєлий,
– зазначив Ігор Бурбас.
Можливі наступники Реброва
- Сергій Ребров провалив зі збірною України плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026.
- Сам тренер не хоче покидати свою посаду, попри шквал критики від уболівальників, і хоче допрацювати контракт.
- Серед кандидатів на заміну Реброва називали Мирона Маркевича, Руслана Ротаня, Унаї Мельгосу та інших. У цьому списку фігурував також Юрій Вернидуб.
- Тренер збірної України може повернутися до клубного футболу – ним цікавляться іноземні клуби, а один із них готовий запропонувати контракт із зарплатою близько 5 мільйонів євро на рік.