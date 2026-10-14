Важко визначити, у якому стані футболісти Шахтаря, – Кучер про матч проти АЕКа у Лізі чемпіонів
Колишній центральний оборонець донецького Шахтаря Олександр Кучер висловився про ігрову форму підопічних Арди Турана. Вплинути на кондиції могла міжнародна пауза.
За словами футболіста, який провів 45 матчів Ліги чемпіонів у формі Шахтаря, наразі кондиції гравців донецького колективу є певною таємницею. Про це експерт зазначив в інтерв’ю для 24 Каналу.
Що сказав Кучер про форму Шахтаря
У середу, 14 жовтня, о 22:00 "гірники" проведуть формально домашній матч Ліги чемпіонів проти грецького клубу АЕК.
Цей матч брати за основу для оцінки не потрібно, тож важко визначити, у якому фізичному стані перебувають футболісти Шахтаря. Побачимо уже у матчі проти АЕКа і тоді зможемо оцінити те, як вони вийшли з цієї паузи,
– сказав Кучер.
Зазначимо, що експерт також прокоментував майбутнє головного тренера Шахтаря Арди Турана.
Що ще відомо про виступ Шахтаря у Лізі чемпіонів 2026/27
Зазначимо, що кольори грецького клубу представляє колишній півзахисник Шахтаря Олександр Зубков. Наразі 30-річний українець не має статусу основного футболіста команди. На рахунку Зубкова один гол та один асист у восьми матчах за АЕК.
Щоб пробитися у раунд плей-оф, Шахтарю потрібно фінішувати у турнірній таблиці не нижче 24-го місця. Зокрема, клуби, які за підсумками групового етапу посядуть перші вісім місць, вийдуть до 1/8 фіналу. Водночас команди з 9-ї до 24-ї позиції гратимуть в 1/16 фіналу.