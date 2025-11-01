Шахтар – Динамо: де дивитись центральний матч 11 туру УПЛ

У неділю, 2 листопада, відбудуться чергові матчі Української Прем'єр-ліги з футболу. Головною подією 11 туру стане зустріч донецького Шахтаря та київського Динамо.

"Гірники" будуть господарями цього поєдинку. Вони прийматимуть команду Олександра Шовковського на "Арені Львів" повідомляє 24 Канал.

Хто транслюватиме матч Шахтар – Динамо?

Це буде друге за тиждень очне протистояння між грандами українського футболу. Напередодні вони зустрічалися в 1/8 фіналу національного Кубка й кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.

Завдяки цьому "біло-сині" перервали невтішну серію у поєдинках з Шахтарем, яка тривала з квітня 2021 року. Динамо дев'ять матчів поспіль не могло тріумфувати у "Класичному" (4 нічиї та 5 поразок).

Принципова гра має розпочатися о 18:00. Переглянути її можна на каналі УПЛ ТБ, який доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (MEGOGO, "Київстар ТБ", Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім цього, трансляція матчу Динамо – Шахтар буде доступна через супутникове телебачення VIASAT та ряд постачальників аналогового телебачення. За кордоном переглянути гру можна на міжнародних ОТТ-платформах (OneFootball – весь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

До слова. Битву українських грандів розсудить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим. У полі йому допомагатимуть лайнсмени Олександр Павлінов і Віталій Сухін.

Нагадаємо, що напередодні юнацькі команди Шахтаря та Динамо визначали сильнішого. Кияни здобули перемогу з рахунком 3:2 завдяки шаленому голу на останніх хвилинах від Костянтина Губенка.

Як виступають Шахтар і Динамо в сезоні-2025/2026?