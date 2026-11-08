Донецький Шахтар і київське Динамо 8 листопада зустрінуться в "Українському класичному" протистоянні. Команди зіграють матч у Львові в межах 12-го туру УПЛ.

Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться на "Арені Львів", а стартовий свисток арбітра пролунає о 18:00, повідомляє 24 Канал.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо

В Україні трансляцію гри забезпечить УПЛ ТБ, а прямий ефір буде доступний на відеоплатформі MEGOGO та відеосервісах "Київстар ТВ" і Setanta Sports.

Шахтар підходить до поєдинку з Динамо, маючи у своєму активі серію з 9 матчів поспіль без поразок киянам у межах чемпіонату України.

Також команди напередодні зустрілися у поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, який завершився розгромною перемогою "гірників" з рахунком 3:0.

Для обох колективів надзвичайно важливо здобути перемогу: Шахтар бореться з Поліссям за лідерство у турнірній таблиці УПЛ, тоді як Динамо намагається скоротити відставання від конкурентів.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Онлайн-трансляція матчу з'явиться у день гри.