Так було, є і буде завжди, – ексгравець збірної України зробив заяву про матч Шахтар – Динамо

Колишній футболіст збірної України Сергій Дірявка висловився про майбутній поєдинок чинних чемпіона та володаря кубка країни.

Експерт вважає, що вояж Шахтаря до Лондона на матч Ліги чемпіонів проти Спортінга не вплине на підготовку до гри з Динамо. Про це Сергій Дірявка сказав в інтерв’ю 24 Каналу.

З чим Шахтар та Динамо підійдуть до гри у чемпіонаті

Шахтар не зумів здобути залікові бали у вівторок, 3 листопада, коли поступився Спортінгу (0:1). На думку Сергія Дірявки, ця обставина не знайде відображення під час поєдинку на "Арені-Львів".

Це буде окрема історія. Жоден результат тут у Лізі чемпіонів не вплине на матч з Динамо. Як і інші моменти, травми і дискваліфікації. Гра Шахтаря з Динамо – завжди окрема історія. Так було, є і буде завжди,

– зазначив експерт.

Матч 12-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо має відбутися 8 листопада у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Яке турнірне становище мають майбутні суперники

"Гірники" з 28 очками очолюють турнірну таблицю Української Прем’єр-ліги. Вони випереджають Полісся на три очки, але житомиряни мають матч у запасі.

Динамо, як і команда Ротаня, зіграло 10 матчів в УПЛ. На рахунку киян 22 очки та 3-тє місце у таблиці. Шахтар також залишається єдиним представником України на євроарені.

Уже після перерви на матчі збірних, 25 листопада, підопічні Арди Турана у Лондоні зустрінуться з турецьким Фенербахче. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.