Мова про донецький Шахтар, який протистоїть польському Леху. Матч-відповідь розпочнеться 19 березня о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Чого чекати від Шахтаря?

Звітна гра буде номінально домашньою для "гірників". Проте через війну в Україні Шахтар не має змоги примати суперників вдома. Тож матч проде у Кракові, яки став "домашнім" містом для команди у єврокубках.

Зрештою перша гра показала, що Шахтар може перемагати поляків і на їх полі. Підопічні Арди Турана здобули впевнену перемогу у Познані з рахунком 3:1. А гол від Ізаке Сілви став справжньою окрасою турніру!

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Ліги конференцій. Перемога Шахтаря – 2,14, нічия – 3,73, тріумф Леха – 3,75. Що ж стосується проходу у чвертьфінал, то успіх українців оцінений у 1,04, поляків – у 11,00. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,78, тоді як на ТМ2,5 – 2,00.

*Коефіцієнти подані станом на 20:45 18.02.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Тепер же "гірникам" треба захистити цю перевагу у Кракові. Правда, Арда Туран зіштовхнувся із певними кадровими проблемами, адже не зможе розраховувати на пару основних центрбеків.

Микола Матвієнко отримав травму та повернеться не раніше квітня. У свою чергу Валерій Бондар перебрав карток та пропустить зустріч через дискваліфікацію.

Таким чином в основі має вийти пара Марлон Сантос – Алаа Грам. Також під питанням участь і Марлона Гомеса, який у першому матчі відкрив рахунок.

Що стосується форми донеччан, то Шахтар має серію з п'яти перемог поспіль в УПЛ. Завдяки цьому "гірники" вирвались на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

Відрив від ЛНЗ складає три бали. Що ж стосується Леха, то команда з Познані є чинним чемпіоном Польщі. Наразі ж "біло-сині" ділять перше місце в Екстраклясі. Лех має порівну очок із Заглембе та Ягеллонією, але поступається їм за різницею м'ячів.