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У п'ятницю, 20 листопада, на "Арені Львів" відбудеться протистояння команд із протилежними турнірними завданнями. Початок зустрічі – о 18:00, головним арбітром матчу призначений Олексій Деревінський із Хмельницької області, повідомляє 24 Канал.

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Чи зможе Шахтар перервати серію без голів

Команда Арди Турана підходить до поєдинку на вершині турнірної таблиці. Після 12 матчів в активі донеччан 29 очок – на одне більше, ніж у Полісся, яке має гру в запасі.

Водночас останні результати Шахтаря змушують замислитися. У двох попередніх зустрічах команда не забивала: зіграла внічию з Динамо (0:0) в УПЛ та поступилася Спортінгу (0:1) у Лізі чемпіонів.

Тепер у донеччан є можливість повернутися на переможний шлях. Однак Арді Турану доведеться враховувати ще й календар: уже 25 листопада на Шахтар очікує важливий єврокубковий матч проти Фенербахче. Тож тренерський штаб може вдатися до ротації складу.

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Лівий Берег загруз у невдачах

Для команди Олександра Рябоконя ситуація значно складніша. Після 11 зіграних матчів кияни мають лише дев'ять очок і посідають 12-те місце, перебуваючи поблизу зони вильоту.

Лівий Берег не перемагає вже п'ять поєдинків поспіль. У цьому відрізку команда поступилася Зорі (1:3), Харкову (1:2) та Буковині (0:3), а також розписала мирові з ЛНЗ (0:0) й Оболонню (1:1).

Додатковим ударом стала поразка від Вереса (0:1) у Кубку України, після якої кияни припинили боротьбу за трофей.

Історія очних зустрічей Шахтаря та Лівого Берега не на користь киян: у сезоні 2024/2025 "гірники" двічі перемогли свого опонента.