Шахтар влаштує тотальний розпродаж гравців: хто може покинути "гірників"

Донецький Шахтар готовий влаштувати велику кадрову чистку у зимове трансферне вікно. Український клуб хоче позбутись цілої низки футболістів.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран не бачить у своїй команді аж семеро футболістів. Усі із них не мають постійної ігрової практики у складі "гірників", передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Футбол з вертольоту.

Хто може покинути Шахтар?

Мова йде, як про українців, так і легіонерів. Туран готовий попрощатись із Іраклі Азаровим, Мар'яном Шведом, Дієго Арройо, Хусравом Тоіровим, Мар'яном Фариною, Іваном Петряком та Віктором Корнієнком.

Цікаво, що на початку грудня 2025 року на телеграм-каналі INSIDE UPL з'явилась інформація, що донецький клуб пропонував Карпатами Шведа, який є вихованцем львівського клубу. Однак "зелено-білі" не угледіли у Шведі гравця, яким міг би принести користь команді.

Кого ще може втратити Шахтар?

Як повідомляло видання Sport.ua, донецький клуб може покинути фланговий захисник Юхим Конопля. Хоча Шахтар пропонував оборонцю 700 тисяч доларів на рік. Однак Конопля не поспішає продовжувати контракт із "гірниками" та хотів би пограти в іншому європейському чемпіонаті.

Раніше ж журналіст Ігор Бурбас розповів про фінансові апетити Коноплі. Юхим хотів стати найбільш високооплачуваним гравцем Шахтаря, заробляючи при цьому 1,5 мільйона доларів на рік. Таких грошей не заробляє навіть жоден бразилець у донецькому клубі.

Відзначимо, що Шахтар відмовився підписувати контракт із 18-річним ганським футболістом Стенлі Куарші, який перебуває на перегляді у київському Динамо.

