Поєдинок розпочнеться – о 22:00 (за Києвом). До цього матчу Шахтар і Рієка ще жодного разу не зустрічалось у своїй історії, повідомляє 24 Канал.
Що відомо матч Шахтар – Рієка?
Натомість обидва колективи мають за своєю спиною багаж досвіду виступів проти суперників із цих країн. "Гірники" чотири рази грало проти загребського Динамо. У цих лобових зустрічах донеччани жодного разу не програвали – 2 перемоги та стільки ж мирових. Востаннє Шахтар грав проти суперника із Хорватії у груповому раунді Ліги чемпіонів сезону 2019 – 2020. Тоді обидва поєдинки завершувались результативними мировими 2:2 та 3:3.
Рієка тричі грала проти українських клубів – перемога ковалівським Колосом (2:0) та дві поразки від харківського Металіста (1:2, 0:2).
Напередодні очної зустрічі команда Арди Турана зіграла крайній матч 2025-го року в УПЛ, розтрощивши у Львові Епіцентр 5:0. А от поєдинок Рієки у чемпіонаті Хорватії проти Істри був перенесений.
Шахтар йде на другому місці після 17-ти турів УПЛ, набравши 35 балів. Стільки ж очок у несподіваного лідера сезону черкаського ЛНЗ.
Рієка ж у 16-ти матчах набрала 21 пункти та посідає 6-те місце у турнірній таблиці Хорватської футбольної ліги.
Прогноз букмекера
Шахтар – однозначний фаворит цього матчу по лінії betking. Перемогу "гірників" оцінюють в 1,90. Тоді як на звитягу Рієки дають коефіцієнт 4 рівно. Мирова – 3,75.
Ймовірно, що обидві команди зможуть відзначитись голами – 1,84. А от першими відкрити рахунок у матчі можуть номінальні господарі – 1,61.
*Коефіцієнти подані станом на 15:45 17.12.2025
До слова. Кауан Еліас та Вінісіус Тобіас можуть покинути Шахтар. Першим цікавиться дортмундська Боруссія, а от Тобіасом – італійська Рома. Про це повідомив Ігор Бурбас.
Де дивитись матч Шахтар – Рієка?
Поєдинок у прямому етері можна буде переглянути на платформі MEGOGO, яка офіційно транслює єврокубки УЄФА в Україні.
Гра буде доступна на ОТТ-платформі за передплатою "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також протистояння Шахтар – Рієка можна переглянути безплатно у прямому етері на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.
Як Шахтар та Рієка виступають у Лізі конференцій?
Обидва клуби гарантували собі вихід у плей-оф Ліги конференцій ще за тур до завершення основного раунду.
Шахтар взагалі претендує на лідерство у турнірній таблиці. Наразі у "гірників" 12 набраних балів та друга позиція. Донеччани поступаються лише лідеру таблиці французькому Страсбуру, у якого на один пункт більше.
Рієка із 8 пунктами посідає 14-те місце.