"Був би хорошою опцією": Дірявка сказав, чи мав Шахтар бити пенальті у грі зі Спортінгом

Єдиний представник України в єврокубках поступився лісабонському Спортінгу (0:1). У другому таймі футболісти Шахтаря претендували на пробиття пенальті.

У середині другого тайму Вінісіус Тобіас впав у карному майданчику суперника. В інтерв’ю 24 Каналу колишній футболіст збірної України Сергій Дірявка розповів, чи вважає цей епізод достатнім для пенальті.

Чи мав арбітр призначати пенальті

За словами експерта, у сучасному футболі вистачає можливостей для детального перегляду моментів з боку бригади арбітрів.

Зараз час технологій. Що б ми не сказали – сенсу немає. Вважаю, що це пенальті, але ж не я ухвалюю рішення. Для Шахтаря одинадцятиметровий був би хорошою опцією. Кожен гол міняє ментальність гри, це має велике значення,

– зазначив Сергій Дірявка.

Додамо, що головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран після матчу сказав, що суддям має бути соромно.

Що очікує на Шахтар у Лізі чемпіонів

Після чотирьох турів Шахтар має чотири очки в активі. Донеччани зазнали двох мінімальних поразок поспіль, але наразі потрапляють до зони плей-оф.

Наступна гра відбудеться після міжнародної паузи. Так, 25 листопада Шахтар у Лондоні зустрінеться з турецьким Фенербахче. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Також до завершення етапу ліги суперниками "гірників" будуть словацький Слован, німецький Лейпциг та іспанський Реал.