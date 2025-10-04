У Шахтарі відреагували на можливу поїздку свого футболіста до Росії
- Дієго Арройо з "Шахтаря" не поїде до Росії на матч збірної Болівії.
- Він візьме участь лише в одному матчі проти Йорданії і повернеться до України.
Захисник донецького Шахтаря Дієго Арройо отримав виклик до збірної Болівії на жовтневі матчі. Один з товариських поєдинків ця команда повинна зіграти у країні-агресорці.
Донецький Шахтар оперативно відреагував на новину про можливу поїздку свого футболіста до Росії. Директор спортивного менеджменту "гірників" Віталій Хливнюк прокоментував виклик Дієго Арройо до збірної Болівії, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Шахтаря.
До теми Гравець Шахтаря отримав виклик у збірну на матч з Росією
Чи поїде гравець Шахтаря Арройо до Росії?
У заяві клубу повідомляється про домовленість з Федерацією футболу Болівії щодо участі Дієго Арройо у жовтневих матчах.
"Футбольний клуб Шахтар офіційно отримав виклик Дієго Арройо до національної збірної Болівії для участі у двох матчах. Після завершення поєдинку проти ФК ЛНЗ гравець приєднається до розташування національної команди.
Згідно з досягнутими домовленостями між клубом, футболістом та Федерацією футболу Болівії, Дієго візьме участь лише в одному матчі – проти збірної Йорданії. Після цього він повернеться до України й має прибути до Львова 11 жовтня.
Позиція клубу та самого гравця є узгодженою та чіткою: Дієго не вирушатиме до столиці держави-агресора і не братиме участі в запланованому там матчі", – йдеться у коментарі директора спортивного менеджменту Шахтаря.
Дієго Арройо / фото ФК Шахтар
Таким чином, Дієго Арройо зіграє за збірну Болівії 10 жовтня у матчі проти Йорданії, а до Москви "зелені" вирушать без нього. Поєдинок з Росією відбудеться 14 жовтня.
З ким грає збірна Росії товариські матчі?
- Нагадаємо, що на початку 2022 року усі команди та збірні Росії відсторонили від міжнародних змагань. Такою була реакція ФІФА та УЄФА на неспровоковану агресію проти України.
- Через відсутність офіційних матчів росіяни вже три роки грають товариські спаринги. У поєдинках проти Сирії, Куби, Гренади, Білорусі та інших "потужних" у футбольному сенсі збірних країна-агресор тішить своє самолюбство.
- Варто зауважити, що ФІФА старанно нараховує рейтингові бали Росії за участь у таких поєдинках. На цей час країна-терорист займає 33 місце та піднялася на дві сходинки у порівнянні з попереднім періодом.
Зазначимо, що донецький Шахтар в рамках 8-го туру УПЛ зіграє з черкаським ЛНЗ. Поєдинок відбудеться у неділю, 5 жовтня та розпочнеться о 18:00.