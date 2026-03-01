Розчулили тренера: турецький клуб тепло звернувся до Шахтаря на фоні війни в Україні
- Турецький клуб Гезтепе запропонував Шахтарю провести матч Ліги конференцій в Ізмірі.
- Головний тренер донеччан Арда Туран подякував фанатам Гезтепе за підтримку.
Шахтар готується до рестарту виступів у єврокубках. "Гірники" вимушені вже більше десяти років грати не у рідному Донецьку, а з 2022-го приймає суперників по єврокубкам закордоном.
Цього сезону Шахтар обрав для домашніх матчів стадіон у Кракові. Проте вже наближчу зустріч у Лізі конференцій "гірники" можуть провести не в Польщі, повідомляє Göztepeliler.
Як турки звернулись до Шахтаря?
Суперником донеччан по 1/8 фіналу стане польський Лех. Після цього головний тренер Шахтаря Арда Туран заявив, що хотів би зіграти номінально домашній в Туреччині.
Коуч Шахтаря допустив, що матч міг би пройти в Ізмірі на стадіоні Гезтепе. У відповідь на цю репліку фанати турецького клубу вивісили банер на підтримку "гірників".
Наш дім – ваш дім,
– написали фанати на банері.
Вболівальники Гезтепе підтримали донецький Шахтар / фото Göztepeliler
У відповідь на цей жест Туран зробив допис у себе в інстаграм, в якому подякував вболівальникам Гезтепе. Проте фінальне рішення прийматиме УЄФА, адже не факт, що союз дозволить команді міняти домашній стадіон під час сезону.
Хотів би подякувати Гезтепе та президенту клубу, а також вболівальникам за запрошення нас до Ізміру із гостинністю. Вони змусили нас відчувати, що Ізмір – це теж наш дім. Ми ніколи не забудемо їх підтримку. Знайте, що наш дім теж буде завжди вашим домом,
– пише Туран.
ВІдповідь тренера Шахтаря фанатам Гезтепе / фото з інстаграму Турана
Цікаво, що Арда ніколи не був пов'язаний із клубом Гезтепе. В якості гравця півзахисник представляв Галатасарай, Манісаспор, Барселону, Атлетіко та Істанбул Башакшехір. Також Туран тренував Еюпспор перед переходом в Шахтар.
Як Шахтар виступає у сезоні 2025 – 2026?
- "Гірники" влітку змінили головного тренера, запросивши Арду Турана замість Маріно Пушича. Шахтар очікувано бореться за чемпіонство в УПЛ, хоча їх результати не завжди були переконливі.
- Шахтар примудрився програти ЛНЗ з рахунком 1:4 та зіграв кілька нічийних результатів із середняками. Зрештою команда Арди Турана лідирує в чемпіонаті України.
- Донеччани випереджають ЛНЗ на три бали. У свою чергу Полісся відстає на 5 очок, а Динамо – на 9. При цьому Шахтар не зміг пройти кваліфікацію Ліги Європи, вилетівши від Панатінаїкоса.
- "Гірники" випали в Лігу конференцій, де посіли шосте місце в основній стадії та виграли 4 з шести матчів. Це дозволило Шахтарю напряму потрапити в 1/8 фіналу, де протистоятимуть Леху.
- Перша зустріч пройде в Познані 12 березня, тоді як матч-відповідь буде домашнім для Шахтаря та відбудеться 19-го числа. В разі проходу далі донеччани зіграють проти АЗ або Спарти.