Донька легенди Динамо натякнула на одруження з лідером "біло-синіх": загадкове фото
- Христина Шацьких, донька Максима Шацьких, натякнула на одруження з Миколою Шапаренком, поділившись загадковим фото в Інстаграмі.
- Пара раніше приховувала стосунки, але приблизно місяць тому стало відомо, що вони зустрічаються.
У київському Динамо, ймовірно, з'явилась молода сім'я. Христина Шацьких, донька Максима Шацьких, натякнула на одруження з лідером "біло-синіх".
Донька найкращого бомбардира в історії УПЛ опублікувала в інстаграмі загадкове фото. Усе сходиться до того, що скоріше за все пара офіційно утворила сім'ю, повідомляє 24 канал.
Читайте також Динамівські красуні: що відомо та як виглядають дружини чемпіонів України
Шапаренко та Шацьких одружились
Христина Шацьких у соціальних мережах поділилась світлиною, на якій видно букет та частину білої сукні. Ба більше, 22-річна донька Максима Шацьких позначила Миколу Шапаренка на фото та додала емодзі з каблучкою та сердечком.
Нагадаємо, що Микола Шапаренко та Христина Шацьких довгий час не розкривали свої стосунки. "Біло-синя" пара доволі довго тримала мовчання.
Проте приблизно місяць тому дівчина показала їх спільні фото з весілля іншого динамівця Максима Дячука. Стало зрозуміло, що Шапаренко та Шацьких зустрічаються.
Раніше повідомляли, що Динамо дізналось час та дату матчів у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів 2025/2026.