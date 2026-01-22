Укр Рус
22 січня, 14:31
2

Шевченко звернувся до гравців збірної України: що сталося

Денис Іваненко
Основні тези
  • Андрій Шевченко поспілкувався з гравцями збірної України з футзалу перед їхнім першим матчем на Євро-2026, побажавши успіхів.
  • Збірна України з футзалу розпочинає чемпіонат Європи поєдинком проти Вірменії, який відбудеться в Каунасі о 17:00 за київським часом.

У четвер, 22 січня, збірна України з футзалу розпочинає свій шлях на чемпіонаті Європи-2026. До нього "синьо-жовті" підходять у статусі одного з головних фаворитів турніру.

Перед першою грою з командою поспілкувався легендарний Андрій Шевченко. Про це він повідомив у своєму інстаграмі.

Що сказав Шевченко про Євро-2026 з футзалу?

Очільник УАФ поговорив по відеозв'язку з гравцями. Він побажав їм успіхів і надихнув наших збірників на перемогу.

Зустрівся зі збірною, яка сьогодні розпочинає участь у футзальному Євро матчем проти Вірменії. У день соборності України бажаю гравцям виступити єдиною командою. Вболіваємо за вас,
– написав Шевченко.


Шевченко поспілкувався зі збірною України з футзалу / Фото УАФ

Довідка. Матч Україна – Вірменія відбудеться в Каунасі. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що це буде дебютний чемпіонат Європи для вірмен. Україна ж на попередній континентальній першості дійшла до півфіналу.

Що відомо про збірну України на Євро-2026?

  • "Синьо-жовті" посідають восьме місце в рейтингу ФІФА. З європейських збірних, які зіграють на турнірі, вище перебувають тільки Португалія та Іспанія (друга та третя сходинки відповідно).

  • На груповому етапі Україна зіграє також проти Литви та Чехії. Перші дві команди квартету вийдуть у чвертьфінал.

  • Наразі наша збірна є чинним призером чемпіонату світу. Підопічні Олександра Косенка в матчі за історичну "бронзу" розгромили Францію з рахунком 7:1.